طالب أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، بضرورة تخصيص نسبة من عقود لاعبي كرة القدم للمساهمة في خدمة المجتمع ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال دويدار، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، إنه يجب على الدولة خصم 5% من عقود اللاعبين، وتوجيه هذه النسبة لخدمة مصر ومساعدة المواطنين الأكثر احتياجًا.

وشدد نجم الزمالك السابق على ضرورة تدخل وزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، من أجل دراسة المقترح والعمل على تنفيذه، بما يضمن توجيه جزء من دخول اللاعبين لخدمة المجتمع.