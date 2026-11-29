أكد محمد عبد الجليل، نجم النادي الأهلي السابق، أن نادي بيراميدز أصبح المنافس الأبرز للمارد الأحمر في الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفريق السماوي نجح في الحصول على المكانة التي كان يحتلها الأهلي في السابق، وليس نادي الزمالك.

محمد عبد الجليل يتحدث عن قوة بيراميدز

وقال محمد عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة «ON E»، إن بيراميدز أصبح منافسًا مباشرًا للنادي الأهلي على البطولات المحلية والقارية، بعدما تمكن من فرض نفسه بقوة على الساحة الكروية المصرية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن التطور الذي شهده بيراميدز خلال السنوات الأخيرة جعله طرفًا أساسيًا في صراع المنافسة على الألقاب والإنجازات، مؤكدًا أن النادي السماوي أصبح يحتل موقعًا مهمًا بين كبار الأندية في مصر.

بيراميدز أصبح المنافس المباشر للأهلي

وأضاف عبد الجليل أن بيراميدز استطاع أن يأخذ مكان الأهلي في خريطة المنافسة، مشددًا على أن المقصود ليس الزمالك، في إشارة إلى التحولات التي طرأت على شكل المنافسة في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن المنافسة على البطولات لم تعد مقتصرة على الأهلي والزمالك فقط، بعدما نجح بيراميدز في الدخول بقوة إلى المشهد، وأصبح يمتلك طموحات وإمكانات تؤهله لمزاحمة القطبين على مختلف الألقاب.

وتأتي تصريحات محمد عبد الجليل في ظل تصاعد المنافسة بين الأهلي وبيراميدز خلال المواسم الأخيرة، بعدما أصبح الفريق السماوي أحد أبرز المنافسين على البطولات، ونجح في تحقيق نتائج مميزة جعلته حاضرًا بقوة في سباق القمة بالكرة المصرية.