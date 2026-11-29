​يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، منعطفًا حاسمًا في مشواره ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2026، عندما يواجه نظيره الكولومبي يوم الثلاثاء المقبل 1 ديسمبر 2026، في إطار منافسات دور الـ32 للأدوار الإقصائية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بحثًا عن بطاقة العبور إلى دور الـ16.

​بطاقة المباراة والموعد

​المواجهة: مصر × كولومبيا في دور الـ32 لكأس العالم للناشئين تحت 17 سنة 2026.

​التاريخ: الثلاثاء 1 ديسمبر 2026.

​الموعد: الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تشير تقارير إخبارية إلى إقامتها في الخامسة والنصف مساءً.

​الملعب: أسباير زون – ملعب 2 في الدوحة بقطر.

​القناة الناقلة: الكأس القطرية.

​مشوار المنتخبين في دور المجموعات

​منتخب مصر تحت 17 سنة: أنهى مشواره في المجموعة الأولى (Group A) في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بعد أن استهل البطولة بالخسارة أمام اليونان (2-1)، ثم عاد بقوة ليفوز على قطر (2-0)، قبل أن يحقق انتصارًا عريضًا على بنما (4-1).

​منتخب كولومبيا تحت 17 سنة: تأهل وصيفًا للمجموعة الثانية عشرة (Group L) برصيد 6 نقاط أيضًا، بعدما حقق فوزين بنتيجة (2-0) أمام اليابان وهندوراس، مقابل خسارة واحدة أمام صربيا بهدف دون رد.

​قراءة فنية للمواجهة

​زخم هجومي مصري: نجح الفراعنة الصغار في استعادة توازنهم سريعًا عقب تعثر الجولة الافتتاحية أمام اليونان، ليحققوا انتصارين متتاليين سجلوا خلالهما 6 أهداف، كان أبرزها الفوز على بنما برباعية شهدت تألق يوسف عبدالله السيد ربيع بتسجيله هدفين، إلى جانب هدفي خالد مختار عبدالعزيز موسى ومحمد جمال محمد عطية من ركلة جزاء.

​ندية أمريكا الجنوبية: يدخل المنتخب الكولومبي اللقاء وهو يمتلك الرصيد النقطي ذاته (6 نقاط) بعد مشوار تنافسي في مجموعة ضمت اليابان وصربيا وهندوراس، ما يمنح المواجهة طابعًا فنيًا وتكتيكيًا مفتوحًا بين المدرسة الأفريقية والمهارة اللاتينية.

​رهان الأدوار الإقصائية: مع انتهاء مرحلة المجموعات وبداية الإقصاء المباشر، يرتفع سقف التركيز والانضباط الدفاعي لدى الطرفين لتفادي الأخطاء الفردية التي قد تحسم بطاقة الصعود مبكرًا.