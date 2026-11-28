​تترقب المحافظات الساحلية، وفي مقدمتها الإسكندرية ومطروح، بدء العد التنازلي لاستقبال «نوة قاسم»، التي تُعد واحدة من أعنف وأشد نوات موسم الشتاء ضراوة، وذلك عقب توديع البلاد لنوة «باقي المكنسة» التي استمرت على مدار الأيام الماضية، وسط رفع الأجهزة التنفيذية وشركات الصرف الصحي درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التقلبات الجوية المرتقبة.

​تفاصيل النوة المقبلة «نوة قاسم»

و​وفقاً لجدول النوات المعلن بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، تحل نوة قاسم يوم الجمعة 4 ديسمبر 2026، وتستمر لمدة 5 أيام متواصلة لتنتهي في 8 ديسمبر. وتتميز هذه النوة بعدة ظواهر جوية حادة أبرزها:

​عواصف ورياح شديدة: تهب خلالها رياح جنوبية غربية قوية وباردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الإحساس بالصقيع.

​أمطار غزيرة: تصاحبها موجة من الطقس غير المستقر وهطول أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

​اضطراب الملاحة: تتسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج في اضطراب حركة الملاحة البحرية وتوقف أنشطة الصيد.

​رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات الساحلية

​وبالتزامن مع اقتراب النوة، كثّفت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية والمحافظات الساحلية إجراءاتها الميدانية لاستيعاب كميات الأمطار المتوقعة ومنع أي تجمعات مائية تعيق حركة المرور، وتضمنت خطة الاستعداد ما يلي:

​تطهير الشنايش والمصارف: تنفيذ حملات موسعة لتطهير شنايش الأمطار ومطابق الصرف الصحي والتأكد من جاهزية محطات الرفع والمعالجة للعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

​انتشار معدات الشفط: تمركز سيارات الشفط والبدالات في البؤر الساخنة، ومنازل ومطالع الكباري، والأنفاق، وطريق الكورنيش لضمان التدخل الفوري فور هطول الأمطار.

​غرف عمليات مستمرة: انعقاد غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالأحياء على مدار الساعة، وربطها بغرفة عمليات شركة الصرف الصحي والأرصاد الجوية لمتابعة تطورات الطقس لحظة بلحظة.

​مراجعة أعمدة الإنارة والإعلانات: التنسيق مع شركات الكهرباء والأحياء لمراجعة عزل أعمدة الإنارة، والتأكد من متانة اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين تحسباً لشدة الرياح.

​الخريطة الكاملة لمواعيد نوات شتاء 2026 - 2027

و​يشهد موسم خريف وشتاء 2026 - 2027 سلسلة من النوات المتعاقبة التي تبدأ من أكتوبر وتمتد حتى نهاية مارس. وبعد انتهاء نوات «رياح الصليب» في أكتوبر، و«المكنسة» و«باقي المكنسة» في نوفمبر، تأتي مواعيد النوات المتبقية على النحو التالي:

​نوة قاسم: تبدأ في 4 ديسمبر 2026، وتستمر لمدة 5 أيام (رياح جنوبية غربية وعواصف وأمطار غزيرة).

​نوة الفيضة الصغرى: تبدأ في 19 ديسمبر 2026، وتستمر لمدة 5 أيام (رياح شمالية غربية باردة وأمطار متفرقة مع ارتفاع الأمواج).

​نوة عيد الميلاد: تبدأ في 28 ديسمبر 2026، وتستمر لمدة يومين (رياح غربية وأمطار غزيرة).

​نوة رأس السنة: تبدأ في 2 يناير 2027، وتستمر لمدة 4 أيام (رياح غربية ممطرة).

​نوة الفيضة الكبرى: تبدأ في 12 يناير 2027، وتستمر لمدة 6 أيام (من أشهر النوات وأشدها أمطاراً ورياحاً).

​نوة الغطاس: تبدأ في 19 يناير 2027، وتستمر لمدة 3 أيام (رياح غربية ممطرة).

​نوة الكرم: تبدأ في 28 يناير 2027، وتستمر لمدة 7 أيام (تشتهر بغزارة أمطارها المتواصلة).

​نوة الشمس الصغرى: تبدأ في 18 فبراير 2027، وتستمر لمدة 3 أيام (رياح شمالية غربية مع سطوع الشمس فترات متقطعة).

​نوة السلوم: تبدأ في 2 مارس 2027، وتستمر لمدة يومين (رياح جنوبية غربية).

​نوة الحسوم: تبدأ في 9 مارس 2027، وتستمر لمدة 7 أيام (تتميز ببرق ورعد وأمطار غزيرة).

​نوة الشمس الكبرى: تبدأ في 18 مارس 2027، وتستمر لمدة يومين (رياح شرقية غير ممطرة غالباً).

​نوة عوة (برد العجوزة): تبدأ في 24 مارس 2027، وتستمر لمدة 6 أيام، وتُعد آخر النوات الباردة إيذاناً بانتهاء فصل الشتاء.

​يُذكر أن مواعيد النوات تمثل تقديرات مناخية تاريخية اعتاد عليها الصيادون وأهالي المدن الساحلية، وقد تتقدم أو تتأخر يوماً أو يومين تبعاً للتوزيعات الضغطية وحركة المنخفضات الجوية التي ترصدها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.