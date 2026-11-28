سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 28 نوفمبر 2026، نحو 54.95 جنيه في أعلى سعر بيع بين 16 بنكًا وفق آخر تحديث.

وجاء أعلى سعر شراء عند 54.850 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما بلغ أعلى سعر بيع 54.950 جنيه في المصرف نفسه، وتراوحت أسعار الشراء المعروضة بين 54.670 و54.850 جنيه، وأسعار البيع بين 54.770 و54.950 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

• مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 54.850 جنيه، بيع 54.950 جنيه.

• بنك قناة السويس: شراء 54.800 جنيه، بيع 54.900 جنيه.

• المصرف المتحد: شراء 54.780 جنيه، بيع 54.880 جنيه.

• البنك المركزي المصري: شراء 54.771 جنيه، بيع 54.910 جنيه.

• البنك الأهلي المصري: شراء 54.770 جنيه، بيع 54.870 جنيه.

• البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 54.770 جنيه، بيع 54.870 جنيه.

• بنك مصر: شراء 54.770 جنيه، بيع 54.870 جنيه.

• بنك البركة: شراء 54.770 جنيه، بيع 54.870 جنيه.

• QNB الأهلي: شراء 54.770 جنيه، بيع 54.870 جنيه.

• المصرف العربي الدولي: شراء 54.770 جنيه، بيع 54.870 جنيه.

• بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 54.770 جنيه، بيع 54.870 جنيه.

• البنك العقاري المصري العربي: شراء 54.750 جنيه، بيع 54.850 جنيه.

• كريدي أجريكول: شراء 54.750 جنيه، بيع 54.850 جنيه.

• بنك HSBC: شراء 54.750 جنيه، بيع 54.855 جنيه.

• بنك التعمير والإسكان: شراء 54.730 جنيه، بيع 54.830 جنيه.

• بنك الإسكندرية: شراء 54.670 جنيه، بيع 54.770 جنيه.

ما أعلى سعر للدولار اليوم؟

بلغ أعلى سعر بيع للدولار اليوم 54.950 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما سجل أعلى سعر شراء 54.850 جنيه في المصرف نفسه، وذلك بين البنوك المدرجة في آخر تحديث على الموقع.

كم سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 54.770 جنيه للشراء و54.870 جنيه للبيع.

كم سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

بلغ سعر الدولار في بنك مصر 54.770 جنيه للشراء و54.870 جنيه للبيع.

لماذا تختلف أسعار الدولار بين البنوك؟

تظهر الأسعار المعروضة اليوم متقاربة لكن غير متطابقة من بنك لآخر، إذ يعرض كل بنك سعري الشراء والبيع الخاصين به، وتتفاوت الأرقام المنشورة بفروق بسيطة بين بنك وآخر.

هل سعر الدولار موحد في البنوك المصرية؟

الأسعار المعروضة اليوم على الموقع غير موحدة بين البنوك، فبينما سجلت بنوك كبرى مثل الأهلي المصري والتجاري الدولي وبنك مصر 54.770 جنيه للشراء و54.870 جنيه للبيع، عرض بنك الإسكندرية 54.670 جنيه للشراء و54.770 جنيه للبيع، بينما وصلت أسعار مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 54.850 جنيه للشراء و54.950 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار اليوم السبت 28 نوفمبر 2026 نحو 54.950 جنيه في أعلى سعر بيع مسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما تراوحت الأسعار في معظم البنوك بين 54.67 و54.85 جنيه للشراء و54.77 و54.95 جنيه للبيع.