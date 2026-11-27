كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن وجود توجه لدى المستثمر العربي المرتبط بمشروع تطوير نادي الإسماعيلي، لرصد مكافأة مالية ضخمة للاعبي الفريق الأول، تبلغ 3 ملايين جنيه لكل لاعب، حال نجاح الفريق في الصعود إلى الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي.

الإسماعيلي

وأضاف إبراهيم فايق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك خمسة أسماء مرشحة لتولي مناصب مهمة ضمن مشروع الفريق، وهم حمزة الجمل، ومعتصم سالم، ومحمد حمص، وعبد الله الشحات، ومحمد محسن أبو جريشة.

وأشار إلى أن الأسماء الخمسة سيكون لها دور حيوي ومهم في المشروع، من خلال تولي مهام مؤثرة داخل منظومة الفريق، في إطار التحركات المرتبطة بمستقبل الإسماعيلي ومساعيه للعودة إلى الدوري الممتاز.