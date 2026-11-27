أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة المغرب الفاسي في دوري أبطال أفريقيا.

موكوينا يعلن قائمة بيراميدز

ويحل المغرب الفاسي ضيفا على بيراميدز في السادسة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - زياد هيثم - حازم جمال

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - خالد عوض - كريم حافظ - محمود مرعي - إياد العسقلاني

خط الوسط: محمود صابر - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - ناصر ماهر - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - حامد حمدان - عودة فاخوري - إيفرتون داسيلفا - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس