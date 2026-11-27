تترقب جماهير نادي الزمالك المواجهة المرتقبة أمام الأفريقي التونسي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2026-2027، حيث يسعى الفريق الأبيض إلى تحقيق بداية قوية في مشواره القاري، وحصد أول ثلاث نقاط في سباق المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

وتحظى المباراة باهتمام كبير من جماهير القلعة البيضاء، خاصة أنها تمثل الاختبار الأول للفريق في مرحلة المجموعات، وسط طموحات بتحقيق الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتوجيه رسالة قوية إلى المنافسين.

موعد مباراة الزمالك والأفريقي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والأفريقي التونسي، غدًا السبت 28 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري منتظر لمساندة لاعبي الزمالك في مستهل مشوارهم بالبطولة القارية.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والأفريقي التونسي

تترقب جماهير الزمالك إمكانية متابعة المباراة عبر قناة مفتوحة ومجانية، حيث يمكن مشاهدة المواجهة داخل مصر من خلال البث الأرضي لقناة «تايم سبورت»، دون الحاجة إلى الاشتراك في القنوات المشفرة.

وتمثل القناة الأرضية وسيلة مجانية أمام الجماهير لمتابعة اللقاء ومساندة الفريق الأبيض في أولى مبارياته بمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2026-2027

يدخل الزمالك منافسات دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبه ثلاثة أندية هي:

الأفريقي التونسي.

مولودية الجزائر.

يانج أفريكانز التنزاني.

وتبدو المنافسة قوية بين الفرق الأربعة على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، وهو ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الافتتاحية.

معتمد جمال يستهدف بداية قوية أمام الأفريقي

ويخوض الزمالك المواجهة بقيادة مديره الفني معتمد جمال، الذي يسعى إلى استغلال إقامة المباراة على استاد القاهرة، والاستفادة من الدعم الجماهيري لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويأمل الجهاز الفني أن تكون مواجهة الأفريقي التونسي نقطة انطلاق إيجابية للفريق، قبل خوض المواجهتين المقبلتين أمام مولودية الجزائر ويانج أفريكانز، في ظل أهمية حصد النقاط مبكرًا لتسهيل مهمة المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.