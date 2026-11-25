​مع ترقب الآلاف لزيارة بيت الله الحرام خلال الأشهر الحرم، أعلنت شركات السياحة رسمياً انطلاق حجوزات عمرة شهر رجب 1448هـ، لتمتد الرحلات بين ديسمبر 2026 ويناير 2027، تزامناً مع تدشين موسم العمرة 2026-2027، حيث طرحت الشركات برامج متنوعة تتناسب مع مختلف الفئات الإقتصادية والمتميزة، مع تشديد الضوابط المنظمة للموسم، والمعتمدة من وزارة السياحة والآثار عبر البوابة المصرية للعمرة، بضرورة التزام المواطنين بالحجز عن طريق الشركات المسجلة رسمياً لضمان سلامة إجراءات السفر والإقامة.



موعد عمرة رجب 2027

تبدأ عمرة شهر رجب فلكيًا، حسب التقويم يوم الخميس 10 ديسمبر 2026، وتنتهي 7 أو 8 يناير 2027، وقد يختلف يومًا حسب رؤية الهلال.

موعد عمرة رجب 2027

ويستمر إصدار تأشيرات العمرة حتى 1 شوال 1448 هـ، الموافق 9 مارس 2027، وآخر موعد لدخول المعتمرين إلى مكة المكرمة هو 15 شوال 1448 هـ الموافق 23 مارس 2027.

برامج عمرة رجب

تتفاوت أسعار برامج عمرة رجب موسم 1448 هـ/ أواخر 2026 - بداية 2027، حسب وسيلة السفر «طيران أو بري»، ومدة الإقامة، ومستوى الفندق.

برامج عمرة رجب

ووصل سعر العمرة من مصر للغرفة الرباعية من 35.000 إلى 48.500 جنيه، وفقاً للبرنامج والمدة والشركة المنظمة.

أسعار برامج عمرة رجب

- يبدأ سعر عمرة رجب من 51.000 إلى 75.000 جنيه فأكثر حسب قرب الفنادق من الحرم وعدد الليالي.. لـ برامج 5 نجوم.

أسعار برامج عمرة رجب

- تتراوح سعر عمرة رجب ما بين 43.000 و59.000 جنيه للفرد في الغرف المشتركة، وترتفع للغرف الثنائية أو الفردية، تصل إلى أكثر من 80.000 جنيه للفردي.. لـ برامج 4 نجوم.

سعر عمرة رجب

- بدأ سعر عمرة رجب من 35.000 جنيه، ويشهد زيادة طفيفة مقارنة بالأشهر السابقة.. لـ البرنامج الاقتصادي.

ضوابط عمرة رجب 2027

- يُسمح لكل شركة سياحة بتنظيم 3 رحلات كحد أقصى في المملكة خلال أشهر الذروة «رجب، شعبان، رمضان»، ولا يُعتمد لها برنامج جديد إلا بعد عودة 70% من معتمري رحلاتها المتواجدين بالسعودية.

ضوابط عمرة رجب 2027

- تشترط ضوابط عمرة رجب لـ الموسم ألا يبعد السكن في مكة المكرمة عن الحرم أكثر من 3000 متر (مع توفير نقل مجاني إذا زادت المسافة عن 1250 مترًا)، وألا يبعد في المدينة المنورة عن المسجد النبوي أكثر من 1400 متر.

- إلزام المعتمرين والمشرفين بتحميل واستخدام تطبيق «رفيق»، وتوفير مشرف معتمد لكل 50 معتمرًا، مع بطاقة تعريفية وبيانات واضحة على الحقائب «والسماح بعبوة زمزم واحدة للشحن».

توفير مشرف معتمد

- يتم حجز وسداد عمرة رجب بالجنيه المصري عبر شركات السياحة المرخصة فقط، مع تسجيل البرامج وإصدار التذاكر عبر البوابة المصرية للعمرة، وصلاحية جواز السفر لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- مدة البرنامج حد أقصى 15 يومًا لبرامج شهر رجب ولا يُطبَّق استثناء الـ 35 يومًا إلا على برامج الفترة من 15 شعبان حتى 17 رمضان.

- يشترط الحصول على تصريح أداء العمرة عبر التطبيقات الرسمية.