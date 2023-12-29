تبدأ من 28 ألف جنيه| شركات السياحة تكشف تفاصيل أسعار برامج العمرة خلال رجب

تتنوع خدمات العمرة وأسعارها باختلاف الشهور، وفي ظل التحولات المستمرة في السوق، يقدم عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، علاء الغمري، نظرة شاملة على توقعات أسعار عمرة شهر رجب وتأثيراتها على صناعة السياحة.

أسعار العمرة في شهر رجب

وأكد الغمري أن أسعار عمرة شهر رجب ستبدأ من 28 ألف جنيه، وهذا ينطبق على البرامج الاقتصادية ذات المدة الزمنية البالغة نحو 13 يومًا. يشمل ذلك تكاليف الإقامة في الغرف الاقتصادية وخدمات العمرة الأساسية.

برامج العمرة الخمس نجوم

وتشهد فئة البرامج الخمس نجوم ارتفاعًا في الأسعار خلال شهر رجب، حيث تصل إلى نحو 60 ألف جنيه للبرنامج ذي مدة تقدر بحوالي 10 أيام. ويتضمن هذا السعر تسكين المعتمرين في الغرف الرباعية الراقية.

زيادة طفيفة في أسعار العمرة خلال الإجازات الدراسية

ويتوقع الغمري زيادة طفيفة في أسعار برامج العمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي التي تبدأ في 13 يناير 2024. ويعزو هذا الارتفاع إلى الطلب المتزايد خلال هذه الفترة والتي تتزامن مع شهر رجب.

