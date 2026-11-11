«خايفة الناس يحسدوهولي».. منى زكي تكشف سر علاقتها بأحمد حلمي والأخير يفاجئها برسالة حب على الهواء

خطفت الفنانة منى زكي الأنظار خلال ظهورها التلفزيوني الأخير مع الإعلامي عمرو أديب، بعد ما تحدثت بعفوية عن علاقتها بزوجها الفنان أحمد حلمي، وكشفت جانبًا من تفاصيل حياتهما الزوجية، في تصريحات جمعت بين الرومانسية وخفة الظل، وأعادت تسليط الضوء على طبيعة العلاقة التي تجمع الثنائي بعد سنوات طويلة من الزواج.

وجاءت تصريحات منى زكي خلال استضافتها في برنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة MBC مصر، حيث دار حديث بينها وبين عمرو أديب حول مدى اهتمام أحمد حلمي بها وحبه لها، وهو السؤال الذي وضع الفنانة في موقف محرج للحظات، قبل أن تجيب بطريقة عفوية أثارت تفاعل الحضور ومتابعي الحلقة.

وقالت منى زكي ردًا على سؤال الإعلامي عن محبة زوجها لها: «الحمد لله، أنا خايفة الناس يحسدوهولي»، في إشارة طريفة منها إلى تمسكها بزوجها وسعادتها بالعلاقة التي تجمعهما، وهو التعليق الذي عكس حالة من المودة والتفاهم بينهما، كما لفت الأنظار إلى حرصها على التعبير عن مشاعرها بعيدًا عن المبالغة أو التصريحات التقليدية.

منى زكي تتحدث عن مواهب أحمد حلمي المتعددة

ولم تقتصر تصريحات منى زكي على الحديث عن علاقتها الزوجية، بل تطرقت أيضًا إلى شخصية أحمد حلمي ومواهبه المختلفة، مشيرة إلى أنه يمتلك قدرات عديدة لا تتوقف عند حدود التمثيل، إذ يجيد الرسم والكتابة والنجارة، إلى جانب أعمال الديكور، وهو ما يعكس تعدد اهتماماته ومهاراته الفنية والشخصية.

وأظهرت حديثها مدى تقديرها لمواهب زوجها، خاصة أنها تحدثت عنه بصورة عفوية كشخص يمتلك قدرات متنوعة، وليس فقط باعتباره أحد أبرز نجوم الكوميديا والسينما في مصر.

منى زكي تناقش الخيانة الزوجية مع عمرو أديب

وشهد اللقاء جانبًا آخر من النقاشات المثيرة، بعدما تطرق عمرو أديب إلى قضية الخيانة الزوجية التي تشكل محورًا أساسيًا في أحداث مسلسل «طالع نازل»، الذي تشارك منى زكي في بطولته.

وخلال الحديث عن الرجل الذي يرتبط عاطفيًا بامرأتين في الوقت نفسه، علقت الفنانة على هذه الشخصية قائلة: «الراجل اللي بيحب اتنين، بيكون عنده استحقاقية، إنه يحب دي ودي ويستفيد من دي ودي»، في وصف منها لطريقة تفكير بعض الرجال الذين يمنحون أنفسهم الحق في الجمع بين علاقتين دون مراعاة لمشاعر الطرف الآخر.

ولم يخلُ الحوار من الطرافة، إذ رد عمرو أديب على حديثها مازحًا: «أنا رجل ملتزم جدًا»، وهو ما أضفى أجواء من المرح على النقاش، خاصة مع ارتباط الموضوع بالأحداث الدرامية التي أثارت جدلًا واسعًا بين الجمهور.

كما تطرقت منى زكي إلى ردود فعل السيدات تجاه الشخصية التي قدمتها في المسلسل، ودافعت عن مشاعر الغضب والانفعال التي ظهرت بها، موضحة أن ردود فعل بعض النساء في الواقع قد تكون أكثر حدة مما شاهده الجمهور على الشاشة، في ظل الصدمة النفسية التي تتعرض لها المرأة عند اكتشاف خيانة زوجها.

أحمد حلمي يفاجئ منى زكي بمداخلة هاتفية

ومن أبرز لحظات الحلقة، المفاجأة التي أعدها عمرو أديب لمنى زكي وصناع مسلسل «طالع نازل»، بعدما أجرى مداخلة هاتفية مع الفنان أحمد حلمي، الذي حرص على التواصل مع زوجته وتوجيه التحية إليها أمام الجميع.

وبدأ حلمي المكالمة بروح الدعابة المعتادة، قائلًا: «متقلقوش أنا عايش في نعيم»، قبل أن يوجه حديثه إلى منى زكي قائلًا: «خليني أسلم على منى حبيبتي الأول»، ثم رحب ببقية الحاضرين المشاركين في اللقاء.

وكشف أحمد حلمي خلال المداخلة عن الحالة التي عاشتها زوجته أثناء عرض مسلسل «طالع نازل»، موضحًا أنها لم تستطع متابعة العمل بصورة طبيعية بسبب التوتر والقلق الشديدين، حتى إنها كانت تجلس إلى جواره دون أن تنظر إلى شاشة التلفزيون.

وأضاف واصفًا حالتها: «كانت مرعوبة من أول المسلسل ما نزل»، في إشارة إلى حجم الضغط الذي تعرضت له منى زكي خلال فترة عرض العمل، ومدى تأثرها بردود الفعل المنتظرة من الجمهور تجاه الشخصية والأحداث.

وفي المقابل، لم يفوّت حلمي الفرصة للإشادة بموهبة زوجته، مؤكدًا أنها تواصل مفاجأته بقدرتها على تقديم شخصيات متنوعة والانتقال من حالة فنية إلى أخرى، معربًا عن إعجابه بالتجارب التي تخوضها والاختلاف الذي تحرص على تقديمه في كل عمل جديد.

حقيقة شائعات انفصال منى زكي وأحمد حلمي

وتأتي هذه التصريحات المتبادلة بين منى زكي وأحمد حلمي في توقيت عادت فيه الشائعات المتعلقة بوجود خلافات بينهما إلى التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد غياب حلمي عن حضور تكريم زوجته في مهرجان الجونة السينمائي، بالتزامن مع الجدل الذي صاحب عرض مسلسل «طالع نازل».

وربط بعض المتابعين بين غيابه عن المناسبة الفنية وبين الحديث المتكرر عن وجود خلافات زوجية، إلا أن ظهورهما خلال اللقاء التلفزيوني والمداخلة الهاتفية، وما تضمنته من كلمات ودية وإشادات متبادلة، أعاد تسليط الضوء على علاقتهما، بعيدًا عن التكهنات التي تنتشر عبر المنصات المختلفة.

كما أن حديث حلمي عن زوجته وإشادته بأدائها الفني، إلى جانب تعليقات منى زكي العفوية عنه، شكّلا واحدة من أبرز لحظات الحلقة التي حظيت باهتمام الجمهور.

مسلسل «طالع نازل» يثير الجدل بسبب الخيانة الزوجية

وعلى الصعيد الفني، نجح مسلسل «طالع نازل» في جذب اهتمام قطاع واسع من المشاهدين، بعدما فتحت أحداثه باب النقاش حول الخيانة الزوجية وتأثيرها على العلاقات الأسرية، خاصة من خلال الشخصية التي تجسدها منى زكي وطريقة تعاملها مع اكتشاف خيانة زوجها.

وتباينت آراء الجمهور حول تصرفات الشخصية وردود أفعالها، إذ رأى البعض أنها تعبر عن صدمة واقعية قد تتعرض لها أي امرأة في مثل هذه الظروف، بينما ناقش آخرون طبيعة القرارات التي اتخذتها خلال تطور الأحداث.

وساهمت هذه النقاشات في زيادة التفاعل مع العمل، خاصة أن القضية التي يتناولها المسلسل ترتبط بتجارب ومواقف اجتماعية شديدة الحساسية، ما جعل أداء منى زكي وأحداث العمل محورًا للحديث على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد حلمي يعود إلى السينما بفيلم «حدوتة»

وفي الوقت نفسه، يعيش أحمد حلمي حالة من النشاط الفني، بعدما عاد إلى شاشة السينما من خلال فيلمه الجديد «حدوتة»، عقب فترة غياب سينمائي استمرت نحو أربعة أعوام.

واحتفل الفنان مؤخرًا بالعرض الخاص للفيلم في دبي، وسط حضور عدد من الفنانين وصناع العمل، في خطوة تسبق انطلاق عرضه للجمهور في دور السينما المصرية، اليوم .

وتحظى عودة حلمي السينمائية باهتمام جمهوره، الذي ينتظر مشاهدة تجربته الجديدة بعد فترة ابتعاد عن تقديم أعمال سينمائية، خاصة أنه ارتبط على مدار سنوات بتقديم مجموعة من الأفلام التي حققت حضورًا جماهيريًا واسعًا.

وبين نجاحات منى زكي الفنية، وعودة أحمد حلمي إلى السينما، يواصل الثنائي حضورهما على الساحة الفنية، فيما تحظى تصريحاتهما المتبادلة باهتمام الجمهور، الذي يتابع تفاصيل علاقتهما ويهتم بكل ما يكشفانه عن حياتهما بعيدًا عن أضواء الكاميرات.