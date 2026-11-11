10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أصبحت المقلاة الهوائية «الإير فراير» من الأجهزة المنزلية الشائعة خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لقدرتها على إعداد الأطعمة المقرمشة باستخدام كميات قليلة من الزيت، فضلًا عن سرعة الطهي وسهولة التنظيف مقارنة بالقلي التقليدي. لكن رغم مميزاتها، فإن هناك بعض الأطعمة والمكونات التي لا تناسب طريقة عملها، وقد يؤدي وضعها داخل الجهاز إلى احتراق الطعام أو عدم نضجه جيدًا، بل قد يتسبب بعضها في تلف المقلاة الهوائية أو زيادة خطر نشوب حريق.

10 أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

ووفقًا لتقرير نشره موقع Simply Recipes، تعتمد المقلاة الهوائية على تدوير الهواء الساخن بسرعة حول الطعام، وهي آلية تشبه أفران الحمل الحراري، لكن صغر حجم الجهاز وقرب عنصر التسخين من الطعام يجعلان اختيار المكونات وطريقة توزيعها داخل السلة أمرًا ضروريًا لضمان الطهي الآمن.

هناك مجموعة من الأطعمة التي لا يُنصح بتحضيرها داخل الإير فراير، إما بسبب طبيعتها أو لأنها لا تتناسب مع آلية عمل الجهاز، وتشمل:

- الأطعمة المغطاة بالعجين السائل:

لا يُفضل وضع الأطعمة المغطاة بطبقة من العجين السائل، مثل أصابع السمك المحضرة منزليًا، داخل المقلاة الهوائية؛ لأن العجين قد يتساقط ويتجمع في قاع السلة قبل أن يتماسك، ما يسبب فوضى ويمنع تكوين طبقة خارجية مقرمشة.

وفي المقابل، يمكن استخدام الأطعمة المغطاة بالبقسماط أو المنتجات الجاهزة المخصصة للقلي، لأنها تحتفظ بطبقتها الخارجية بصورة أفضل أثناء الطهي.

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

- الخضراوات الورقية الخفيفة:

قد لا تكون السبانخ والكرنب وغيرها من الخضراوات الورقية الخفيفة مناسبة للمقلاة الهوائية دون تثبيتها جيدًا؛ إذ يمكن أن تحركها تيارات الهواء الساخن داخل السلة، ما يؤدي إلى طهيها بصورة غير متساوية.

كما قد تتطاير بعض الأوراق وتصل إلى عنصر التسخين، الأمر الذي يزيد احتمالات احتراقها.

- الفشار:

رغم انتشار وصفات لتحضير الفشار باستخدام المقلاة الهوائية، فإن هذه الطريقة لا تُعد آمنة؛ إذ يمكن أن تتطاير حبات الذرة بفعل الهواء الساخن وتصل إلى منطقة عنصر التسخين.

وقد يؤدي ذلك إلى احتراق الحبوب أو إتلاف الجهاز، بل قد يزيد خطر نشوب حريق، لذلك يُفضل تحضير الفشار باستخدام الميكروويف أو على الموقد بالطريقة التقليدية.

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

- قطع اللحوم الكبيرة والدجاج الكامل:

قد تبدو المقلاة الهوائية مناسبة لطهي دجاجة كاملة أو قطعة لحم كبيرة، لكن حجم هذه الأطعمة قد يمنع توزيع الحرارة بصورة متساوية.

ونتيجة لذلك، قد ينضج السطح الخارجي بينما تظل الأجزاء الداخلية غير مكتملة الطهي، ما يزيد خطر تناول طعام غير آمن.

لذلك، تكون المقلاة الهوائية أكثر ملاءمة لقطع اللحوم الصغيرة والمتقاربة في الحجم، مع ضرورة التأكد من وصولها إلى درجة الحرارة الداخلية الآمنة باستخدام مقياس حرارة الطعام.

- الدونات:

لا يُنصح بتحضير بعض أنواع الدونات المعتمدة على مسحوق الخبز وبيكربونات الصوديوم داخل المقلاة الهوائية؛ لأنها قد تفقد قوامها الطري والهش وتصبح جافة وكثيفة.

وتحتاج هذه الأنواع إلى طريقة الطهي المناسبة للوصفة، للحصول على القوام المعتاد للدونات.

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

- الخبز المحمص:

يمكن للمقلاة الهوائية تسخين الخبز وتحميصه، لكن تيارات الهواء الساخن قد تجعله جافًا وصلبًا، بدلًا من الحصول على شرائح محمصة من الخارج مع الاحتفاظ بقدر من الطراوة من الداخل.

كذلك قد يتحرك الخبز داخل السلة، ما يؤدي إلى تحميره بصورة غير متساوية، لذلك تظل محمصة الخبز الخيار الأفضل لهذه المهمة.

- بخاخات الطهي:

يُفضل تجنب رش بعض بخاخات الطهي مباشرة على سلة المقلاة الهوائية، خاصة إذا كانت مغطاة بطبقة مانعة للالتصاق؛ إذ قد تؤدي بعض مكونات هذه البخاخات، مع الاستخدام المتكرر، إلى تدهور الطبقة الواقية.

والأفضل رش الزيت على الطعام مباشرة، أو استخدام فرشاة لدهنه بطبقة خفيفة من زيت الزيتون أو الزيت النباتي، مع الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة للجهاز.

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

- السوائل والصلصات:

المقلاة الهوائية ليست مصممة لطهي الأطعمة في السوائل، لذلك لا يُنصح باستخدامها في السلق أو الطهي البطيء أو وضع كميات كبيرة من الصلصات داخل السلة.

فقد تتناثر السوائل بفعل حركة الهواء الساخن، كما قد تتسبب في صعوبة تنظيف الجهاز، وقد يؤدي وصولها إلى الأجزاء الكهربائية أو عناصر التسخين إلى مخاطر تتعلق بسلامته.

- الأرز والحبوب الجافة:

لا يناسب الأرز والحبوب الجافة طريقة عمل المقلاة الهوائية؛ لأنها تحتاج إلى الماء أو السوائل حتى تنضج، بينما لا توفر سلة الجهاز بيئة مناسبة لطهيها بهذه الطريقة.

كما يمكن أن تتطاير الحبوب الصغيرة بفعل الهواء الساخن، ما يؤدي إلى عدم نضجها بصورة متساوية، لذلك يُفضل استخدام الأواني المخصصة لطهي الأرز والحبوب.

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

- الجبن دون تغليف:

قد يؤدي وضع الجبن مباشرة داخل المقلاة الهوائية إلى ذوبانه بسرعة وتسربه من فتحات السلة، ليتجمع في قاع الجهاز بدلًا من الاحتفاظ بقوامه داخل الطعام.

لكن يمكن تحضير بعض أطباق الجبن، مثل أصابع الموزاريلا، بشرط تغليفها جيدًا بطبقتين من فتات الخبز وتجميدها قبل الطهي، للمساعدة على منع ذوبان الجبن وتسربه سريعًا.

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

5 نصائح لاستخدام المقلاة الهوائية بأمان

إلى جانب اختيار الأطعمة المناسبة، هناك مجموعة من الإرشادات التي تساعد على استخدام المقلاة الهوائية بطريقة أكثر أمانًا، أبرزها:

ـ عدم ترك الجهاز دون مراقبة: يجب متابعة الطعام أثناء الطهي، خاصة أن بعض الأطعمة تنضج بسرعة وقد تحترق خلال وقت قصير.

ـ التأكد من نضج الطعام من الداخل: لا تعتمد على اللون الخارجي وحده، واستخدم مقياس حرارة الطعام للتأكد من وصول اللحوم والدواجن إلى درجات الحرارة الآمنة.

ـ عدم سد فتحات التهوية: اترك مساحة كافية لدوران الهواء الساخن، واستخدم ورق زبدة مخصصًا للمقلاة الهوائية وفق تعليمات الشركة المصنعة، مع عدم وضعه داخل الجهاز دون طعام يثبته.

ـ تجنب ملء السلة أكثر من اللازم: يساعد توزيع الطعام في طبقة مناسبة على وصول الهواء الساخن إلى جميع أجزائه وتحقيق طهي متساوٍ.

ـ حماية اليدين من الحروق: تصبح السلة والأجزاء الداخلية ساخنة جدًا أثناء التشغيل، لذلك يجب استخدام قفازات الفرن عند التعامل معها.

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل يجب التوقف عن استخدام المقلاة الهوائية؟

لا تعني هذه التحذيرات ضرورة التوقف عن استخدام المقلاة الهوائية، فهي قد تساعد على تقليل كمية الزيت المستخدمة والدهون المضافة مقارنة بالقلي التقليدي، لكن الاستفادة من مزاياها تتطلب الالتزام بطريقة الاستخدام الصحيحة واختيار الأطعمة المناسبة.

كما يُنصح بتجنب الإفراط في تحمير الطعام، وعدم الاعتماد بصورة متكررة على الأطعمة المصنعة، مع الحرص على تنويع النظام الغذائي؛ فالهدف هو الاستفادة من مزايا الإير فراير دون تعريض الجهاز للتلف أو إهمال قواعد سلامة الغذاء.