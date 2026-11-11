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النائب العام التمييزي بلبنان يتابع التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

النائب العام التمييزي بلبنان يتابع التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني

النائب العام التمييزي في لبنان
النائب العام التمييزي في لبنان
القسم الخارجي

يتابع النائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان، القاضي أحمد رامي الحاج، شخصيًا التحقيقات الأولية في واقعة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، الذي عُثر على جثته داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، وسط استمرار التحريات لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المسؤولين عنها.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن القاضي الحاج وضع يده على ملف القضية، ويتولى الإشراف المباشر على التحقيقات التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف تحديد ظروف وقوع الجريمة وكشف خلفياتها.

وتأتي متابعة النائب العام التمييزي في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية اللبنانية جمع المعلومات والأدلة المرتبطة بالواقعة، في محاولة لتحديد كيفية وقوع الجريمة، وكشف هوية المتورطين والدوافع المحتملة وراء مقتل السياسي العراقي السابق.

وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بالعثور على جثة العلواني داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة، بعد أيام من انقطاع الاتصال به، وهو ما أثار تساؤلات بشأن ظروف وجوده في الموقع وملابسات اختفائه قبل العثور عليه.

وفي السياق ذاته، قال السفير العراقي لدى لبنان، محمد رضا الحسيني، إن السفارة تتابع القضية بالتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيرًا إلى أن بغداد تنتظر التقرير النهائي للجهات المختصة من أجل إعلان التفاصيل المتعلقة بالجريمة.

وأكد السفير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن القضاء اللبناني فتح تحقيقًا في مقتل العلواني وكلف قاضيًا بمتابعة القضية، مشددًا على استمرار التنسيق بين السفارة والجهات اللبنانية المعنية.

ولم تُعلن السلطات اللبنانية حتى الآن نتائج نهائية للتحقيقات أو تفاصيل رسمية تحسم دوافع الجريمة والجهة المسؤولة عنها، فيما تتركز الجهود الحالية على استكمال الإجراءات الأمنية والقضائية للوصول إلى حقيقة ما حدث.

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