شركة الكرة بالزمالك تقترب من الحسم .. حسين لبيب يكشف مصير المستثمرين وحقوق النادي

شهد نادي الزمالك جلسة مثمرة بين مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، ورموز النادي وقدامى لاعبي كرة القدم، بشأن ملف شركة الكرة التي سيتم طرحها على الجمعية العمومية المقبلة للنادي في ديسمبر المقبل.

وتم فتح المجال أمام الحضور لعرض استفساراتهم بشأن شركة الكرة، قبل أن يرد مجلس الإدارة على التساؤلات المطروحة.

ورد الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، على الاستفسارات، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع أي مستثمر بشأن شركة الكرة، ولا يوجد بيع لنادي الزمالك أو اسمه، وأن كل ما ستحصل عليه شركة الكرة هو حقوق كرة القدم، مثل حقوق الرعاية والبث الفضائي وقطاع الناشئين وتذاكر المباريات.

ونفى حسين لبيب الاستقرار على مستثمر معين للشركة، كما أكد أنه إذا كان هناك دين على النادي لأحد أعضاء المجلس، فلن يدخل ضمن الشركة.

وأضاف أن الشركة ستتضمن 3 أمور تخص اللاعبين القدامى، أبرزها إنشاء صندوق معاشات لقدامى اللاعبين، وصندوق لعلاج اللاعبين القدامى، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لهم بعد الاعتزال.

وأكد أن النادي لا يتسرع في حسم ملف شركة الكرة، ولكن يجب الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية قبل التفاوض مع أي مستثمر.

وأضاف أنه لم يتم الاستقرار على نسب معينة أو أفراد معينين في الشركة، كما لم يتم طرح فكرة الحصول على شركة الكرة لمدة 25 سنة، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح.

وأوضح أنه في حال إقرار الجمعية العمومية لشركة الكرة بالنسب المعلنة، فلن تقل نسبة النادي عن 40%، ولن يكون هناك مستثمر يحصل على نسبة أكبر من النادي.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد موعد لظهور الشركة، مؤكدًا أن الشركة ستكون تحت إمرة النادي.

ومن جانبه، طمأن هشام نصر، نائب رئيس النادي، نجوم الزمالك القدامى، مؤكدًا أنه لم يتم الاستقرار على شخص معين للاستثمار في الشركة، مشددًا على أنه لن يحصل أي مستثمر على نسبة أكبر من النادي، كما نفى ما تردد بشأن قيامه ببيع مول خاص به للاستثمار في شركة الكرة.

وطالب هشام نصر قدامى لاعبي الكرة بوضع أيديهم في أيدي النادي والمساهمة في توفير مستثمرين بنسبة 49%.

وتم الاتفاق على تفويض الكابتن فاروق جعفر للتنسيق مع قدامى اللاعبين، على أن يحضروا الأسبوع المقبل للاجتماع مع الكابتن حسين لبيب، لاستكمال المناقشات حول شركة الكرة، وطرح أي استفسارات أو تعليقات بشأن ما ذكره حسين لبيب وهشام نصر، حتى تكون كل الأمور واضحة وبمنتهى الشفافية أمام اللاعبين السابقين.

وشهد الاجتماع حضور مجلس إدارة نادي الزمالك، ممثلًا في الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

كما شهد الاجتماع حضور عدد من رموز ونجوم نادي الزمالك، من بينهم الكابتن فاروق جعفر، وغانم سلطان، وحلمي طولان، وأيمن يونس، وطارق يحيى ومحمد صلاح، وأحمد عبد الحليم، ومحمود الخواجة، وعفت نصار، ومحمد أبو العلا، وحسن بصري، وحمادة أنور، وأحمد الشاذلي، وأسامة نبيه، ومدحت مكي، والدكتور طارق سليمان، وهاني عبادة، وكريم شحاتة نيابة عن والده الكابتن حسن شحاتة، والمهندس رحاب أبو رجيلة نيابة عن والده الكابتن محمود أبو رجيلة، وهشام نصر إبراهيم.

وجاء الاجتماع في إطار حرص إدارة نادي الزمالك على عرض ومناقشة ملف شركة الكرة بصورة متكاملة، والاستماع إلى رؤى وأفكار رموز النادي بشأن التصور المطروح، بما يسهم في تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.