قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا
مريض نفسي.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط شخص يرتدى ملابس نسائية ببني سويف
مدافع إنبي على رادار الأهلي .. إبراهيم فايق يكشف التفاصيل
ريال مدريد يتلقى ضربة جديدة .. إصابة تشواميني تُربك حسابات منتخب فرنسا
موهبة ليفربول يكشف عن طموحه للفوز بالكرة الذهبية ويعلن موقفه من هاري كين ولامين يامال
ربيع ياسين: حسام حسن أفضل من علي ماهر وهندّعمه عشان مصر
سعد سمير يفجر مفاجأة بشأن علي ماهر: أنجح مدرب مصري منذ 5 سنوات
بعد أزمته الصحية .. موعد عودة فينسنت كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ
براءة وطني أمريكي عظيم .. أول تعليق من ترامب بعد إحباط عزل هيجسيث
ما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟.. الإفتاء توضح الأحكام
شركة الكرة بالزمالك تقترب من الحسم .. حسين لبيب يكشف مصير المستثمرين وحقوق النادي
النائب العام التمييزي بلبنان يتابع التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شركة الكرة بالزمالك تقترب من الحسم .. حسين لبيب يكشف مصير المستثمرين وحقوق النادي

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

شهد نادي الزمالك جلسة مثمرة بين مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، ورموز النادي وقدامى لاعبي كرة القدم، بشأن ملف شركة الكرة التي سيتم طرحها على الجمعية العمومية المقبلة للنادي في ديسمبر المقبل.

وتم فتح المجال أمام الحضور لعرض استفساراتهم بشأن شركة الكرة، قبل أن يرد مجلس الإدارة على التساؤلات المطروحة.

ورد الكابتن حسين لبيب، رئيس النادي، على الاستفسارات، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع أي مستثمر بشأن شركة الكرة، ولا يوجد بيع لنادي الزمالك أو اسمه، وأن كل ما ستحصل عليه شركة الكرة هو حقوق كرة القدم، مثل حقوق الرعاية والبث الفضائي وقطاع الناشئين وتذاكر المباريات.

ونفى حسين لبيب الاستقرار على مستثمر معين للشركة، كما أكد أنه إذا كان هناك دين على النادي لأحد أعضاء المجلس، فلن يدخل ضمن الشركة.

وأضاف أن الشركة ستتضمن 3 أمور تخص اللاعبين القدامى، أبرزها إنشاء صندوق معاشات لقدامى اللاعبين، وصندوق لعلاج اللاعبين القدامى، إلى جانب تنظيم دورات تدريبية لهم بعد الاعتزال.

وأكد أن النادي لا يتسرع في حسم ملف شركة الكرة، ولكن يجب الحصول على موافقة وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية قبل التفاوض مع أي مستثمر.

وأضاف أنه لم يتم الاستقرار على نسب معينة أو أفراد معينين في الشركة، كما لم يتم طرح فكرة الحصول على شركة الكرة لمدة 25 سنة، مؤكدًا أن هذا الأمر غير صحيح.

وأوضح أنه في حال إقرار الجمعية العمومية لشركة الكرة بالنسب المعلنة، فلن تقل نسبة النادي عن 40%، ولن يكون هناك مستثمر يحصل على نسبة أكبر من النادي.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد موعد لظهور الشركة، مؤكدًا أن الشركة ستكون تحت إمرة النادي.

ومن جانبه، طمأن هشام نصر، نائب رئيس النادي، نجوم الزمالك القدامى، مؤكدًا أنه لم يتم الاستقرار على شخص معين للاستثمار في الشركة، مشددًا على أنه لن يحصل أي مستثمر على نسبة أكبر من النادي، كما نفى ما تردد بشأن قيامه ببيع مول خاص به للاستثمار في شركة الكرة.

وطالب هشام نصر قدامى لاعبي الكرة بوضع أيديهم في أيدي النادي والمساهمة في توفير مستثمرين بنسبة 49%.

وتم الاتفاق على تفويض الكابتن فاروق جعفر للتنسيق مع قدامى اللاعبين، على أن يحضروا الأسبوع المقبل للاجتماع مع الكابتن حسين لبيب، لاستكمال المناقشات حول شركة الكرة، وطرح أي استفسارات أو تعليقات بشأن ما ذكره حسين لبيب وهشام نصر، حتى تكون كل الأمور واضحة وبمنتهى الشفافية أمام اللاعبين السابقين.

وشهد الاجتماع حضور مجلس إدارة نادي الزمالك، ممثلًا في الكابتن هشام نصر نائب رئيس النادي، والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق، وأحمد سليمان ومحمد طارق ونيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد حسانين أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

كما شهد الاجتماع حضور عدد من رموز ونجوم نادي الزمالك، من بينهم الكابتن فاروق جعفر، وغانم سلطان، وحلمي طولان، وأيمن يونس، وطارق يحيى ومحمد صلاح، وأحمد عبد الحليم، ومحمود الخواجة، وعفت نصار، ومحمد أبو العلا، وحسن بصري، وحمادة أنور، وأحمد الشاذلي، وأسامة نبيه، ومدحت مكي، والدكتور طارق سليمان، وهاني عبادة، وكريم شحاتة نيابة عن والده الكابتن حسن شحاتة، والمهندس رحاب أبو رجيلة نيابة عن والده الكابتن محمود أبو رجيلة، وهشام نصر إبراهيم.

وجاء الاجتماع في إطار حرص إدارة نادي الزمالك على عرض ومناقشة ملف شركة الكرة بصورة متكاملة، والاستماع إلى رؤى وأفكار رموز النادي بشأن التصور المطروح، بما يسهم في تحقيق أهداف النادي خلال المرحلة المقبلة.

نادي الزمالك اخبار الزمالك شركة الكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد الفايد ـ أرشيفية

توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظة الوادي الجديد: جولات مُفاجئة على وحدات الرعاية الصحية بالخارجة لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات

صورة أرشيفية

انطلاق قافلة طبية مجانية لأهالي العجمي وغرب الإسكندرية لمدة 4 أيام

جولة بخالد بن الوليد

مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مُفاجئة بشارع خالد بن الوليد لتعزيز الانضباط بالشارع السكندري

بالصور

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

فوائد الفول
فوائد الفول
فوائد الفول

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد