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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كارلوس كيروش يقترب من تدريب منتخب السعودية خلفًا لـ «جورجوس دونيس»

كارلوس كيروش
كارلوس كيروش
سارة عبد الله

كشفت صحيفة «الرياض» السعودية عن اقتراب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من تولي القيادة الفنية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلفًا لليوناني جورجوس دونيس، الذي ينتهي عقده مع الأخضر بعد شهرين.

وأوضحت الصحيفة أن كيروش بات قريبًا من قيادة المنتخب السعودي خلال المرحلة المقبلة، في ظل اقتراب نهاية عقد دونيس، ليصبح المدرب البرتغالي مرشحًا لخلافته على رأس الجهاز الفني للأخضر.

ويمتلك كارلوس كيروش خبرات تدريبية كبيرة على مستوى المنتخبات، حيث سبق له قيادة منتخب مصر، كما تولى تدريب منتخبات البرتغال وإيران وكولومبيا، إلى جانب خوض تجارب تدريبية مع عدد من الأندية.

وسبق لكيروش قيادة منتخب مصر خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى مارس 2022، ونجح في الوصول بالفراعنة إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2021، قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح، كما قاد المنتخب إلى المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويترقب الشارع الرياضي السعودي حسم ملف المدير الفني للمنتخب خلال الفترة المقبلة، في ظل أهمية المرحلة القادمة واستعدادات الأخضر للاستحقاقات الدولية، انتظارًا لما ستسفر عنه المفاوضات بشأن هوية المدرب الجديد.

كارلوس كيروش جورجوس دونيس السعودية المنتخب السعودي

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