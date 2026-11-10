طلعت يوسف: توقيت صورة محمد صلاح بعد هدفه في ألانيا سبور لم يكن في محله

أكد طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والاتحاد السكندري، أنه لا يستطيع تصديق أن محمد صلاح تعمد توجيه صورة احتفاله بهدفه في ألانيا سبور إلى حسام حسن، على خلفية رحيل الأخير عن تدريب منتخب مصر، موضحًا أن تفسير الصورة بهذا الشكل المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر لا يستوعبه.

محمد صلاح

وأضاف طلعت يوسف، خلال تصريحاته مع الإعلامي هاني حتحوت، أن صلاح ليس من الغباء الذي يدفعه لنشر صورة يقصد بها توجيه رسالة أو السخرية من حسام حسن، مشيرًا إلى أنه لا بد من توضيح حقيقة المقصود من الصورة، خاصة أن اللاعب نادرًا ما يخرج لتفسير تصرفاته أو توضيحها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توقيت نشر الصورة قد يؤخذ على محمد صلاح، حتى مع افتراض حسن النية في تصريحاته السابقة بشأن طرابزون، مشددًا على أن توقيت الصورة لم يكن موفقًا، إذا كان هناك ما يستدعي انتقاد اللاعب.