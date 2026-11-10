البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

تتصدر حالة الطقس غدًا الأربعاء 11 نوفمبر 2026 اهتمامات المواطنين، بالتزامن مع استمرار الأجواء الخريفية، وتساؤلات بشأن فرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وبدء الأجواء الباردة من اليوم .

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدًا الأربعاء طقسًا خريفيًا معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

انخفاض درجات الحرارة

وكشفت توقعات الطقس عن استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، إلى جانب تكون الشبورة المائية على بعض الطرق، ووجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

حالة الطقس غدًا الأربعاء في مصر

من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية، يميل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة.

وتظهر الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانًا، ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

كتلة هوائية وأجواء باردة

و أوضحت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وهو ما يؤدي إلى اختلاف درجات الحرارة بين النهار والليل.

وأشارت إلى أن انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل والصباح الباكر يجعل المواطنين يشعرون بالبرودة، رغم استمرار الأجواء المعتدلة خلال ساعات النهار.

ونصحت بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، خاصة عند الخروج في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

حالة الطقس يوم الخميس 12 نوفمبر

وتستمر الأجواء المعتدلة نهارًا يوم الخميس، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 25 درجة مئوية، بينما تصل إلى 24 درجة على السواحل الشمالية، و26 درجة في شمال الصعيد، و29 درجة في جنوب الصعيد.

وتظل الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، مع استمرار ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة.

حالة الطقس يوم الجمعة 13 نوفمبر

وتشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة يوم الجمعة، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 26 درجة مئوية، و25 درجة على السواحل الشمالية، بينما تصل إلى 27 درجة في شمال الصعيد، و30 درجة في جنوب الصعيد.

وتسود أجواء مشمسة ومستقرة نسبيًا على أغلب المناطق، مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا.

حالة الطقس يوم السبت 14 نوفمبر

تستمر درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف يوم السبت، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى نحو 26 درجة مئوية، و25 درجة على السواحل الشمالية، و27 درجة في شمال الصعيد، بينما تصل إلى 31 درجة في جنوب الصعيد.

وتظل الأجواء معتدلة خلال النهار، مع ظهور بعض السحب في الصباح، وعودة الأجواء الصافية خلال فترات المساء والليل.

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال الأيام المقبلة

ينصح خبراء الأرصاد بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، وارتداء ملابس مناسبة لانخفاض درجات الحرارة ليلًا، خاصة للأطفال وكبار السن.

كما يُفضل عدم تخفيف الملابس بشكل كامل خلال ساعات النهار، بسبب الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى، مع متابعة التحديثات اليومية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبشكل عام، تشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الخريفية خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى السبت، دون تغيرات حادة متوقعة في حالة الطقس وفق البيانات المتاحة.