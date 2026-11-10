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الأرصاد تكشف موعد انتهاء انخفاض درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

أمطار
أمطار
البهى عمرو

بين أجواء خريفية تميل للبرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، وفرص لسقوط الأمطار ونشاط للرياح على عدد من المناطق، تعيش البلاد حالة من التغيرات الجوية خلال الأسبوع الجاري، وسط تساؤلات المواطنين حول موعد انتهاء الأجواء الباردة وعودة درجات الحرارة إلى الارتفاع من جديد. 

وفي الوقت الذي تستمر فيه درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية، تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع، لتعود الأجواء الدافئة مجددًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

الأرصاد الجوية
الأرصاد 

وكشف الدكتور محمود القياتي، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن الأسبوع الجاري يشهد تغيرًا في الحالة الجوية، مع اعتدال الطقس واستمرار انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية حتى يوم الأربعاء المقبل.

أمطار على السواحل الشمالية وانخفاض درجات الحرارة

 

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 24 درجة مئوية، بالتزامن مع استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، متوقعًا زيادة شدتها غدًا على بعض المناطق.

وأضاف أن نشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، لا سيما في المدن الجديدة والمناطق التي لها ظهير صحراوي، وهو ما يجعل الأجواء أكثر برودة من الدرجات المسجلة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وعودة الأجواء الدافئة

 

وأشار المتنبئ الجوي إلى أن البلاد على موعد مع استقرار الأحوال الجوية مع نهاية الأسبوع الجاري، حيث تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع بصورة طفيفة اعتبارًا من يوم الخميس، لتسجل العظمى على القاهرة نحو 27 درجة مئوية.

ولفت إلى أن الأجواء ستشهد مزيدًا من الدفء مع بداية الأسبوع المقبل، مؤكدًا عدم وجود توقعات بموجة انخفاض كبيرة في درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يشير إلى تحسن تدريجي في حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

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