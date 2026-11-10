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بزشكيان: المرشد الإيراني أصدر تعليمات بإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» مع واشنطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بزشكيان: المرشد الإيراني أصدر تعليمات بإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» مع واشنطن

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني
أمنية رشاد الجلوي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي أصدر تعليمات بإنهاء حالة «اللاحرب واللاسلم» القائمة بين طهران وواشنطن، في إشارة إلى تحرك إيراني لإنهاء حالة الجمود الراهنة وفتح المجال أمام تسوية للأزمة.

وقال بزشكيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن بلاده مستعدة للدخول في حوار ومفاوضات مع الولايات المتحدة بما يحفظ كرامة إيران وحقوقها، مؤكدا أن طهران تؤمن بالدبلوماسية وسيلة لتسوية الخلافات.

وأضاف أن المنطق يقتضي تجنب الدخول في حرب ما دامت هناك إمكانية لانتزاع الحقوق الإيرانية عبر الحوار والتفاوض، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلاده لن تستسلم أمام الضغوط أو محاولات فرض الإرادة بالقوة.

وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده تسعى إلى مفاوضات تقوم على أساس العدالة والاحترام المتبادل والمساواة، مع التمسك بحقوقها وعدم الرضوخ للتهديدات أو الإكراه.

وتأتي تصريحات بزشكيان وسط تحركات دبلوماسية مكثفة لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران، في ظل استمرار الخلافات بشأن شروط إنهاء الحرب، ومستقبل الحصار البحري الأمريكي، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، دافع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي عن مقترح بلاده لاستئناف محادثات السلام خلال يومين، معتبرا أنه يمثل المسار الأكثر منطقية في المرحلة الراهنة، ومشيرا إلى أن تنفيذ المطالب الإيرانية من شأنه أن يفتح الباب أمام تطورات إيجابية واستعادة الأمن في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استبعد، في تصريحات سابقة، تجدد الحرب مع إيران في المرحلة الراهنة، مع تأكيده استعداد واشنطن لاستئناف العمليات العسكرية إذا اقتضت الضرورة.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إيران واشنطن العمليات العسكرية مضيق هرمز الحصار البحري

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