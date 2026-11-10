اطووا أوراقكم.. رضائي يطالب أمريكا بالاستسلام للشروط الإيرانية السبعة

صعّد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي٧ لهجته تجاه الولايات المتحدة، داعيا الإدارة الأمريكية إلى القبول بالشروط الإيرانية السبعة، ومعتبرا أن الحرب على إيران ألحقت أضرارا جسيمة بالحكومة الأمريكية.

وقال رضائي، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الحرب على إيران «دمرت الحكومة الأمريكية فعليا»، مضيفا أن واشنطن تتصرف مثل «مقامر يائس» يرفض الاعتراف بخسارته، قبل أن يوجه إليها رسالة قائلا: «اطووا أوراقكم».

وأضاف مخاطبا الإدارة الأمريكية: «توقفوا عن اختلاق أخبار كاذبة بشأن محادثات وهمية، وعن إنكار النظام الجديد في غرب آسيا»، مؤكدا أن الوقت حان لاستسلام واشنطن للشروط السبعة التي أعلنتها طهران مرارا.

وتأتي تصريحات رضائي وسط تضارب التقارير بشأن احتمالات استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، إذ نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، في 9 نوفمبر، عن مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى نفيه تقارير تحدثت عن اجتماع مرتقب بين رضائي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد المسؤول أن موقف طهران من المفاوضات لم يتغير، وأن أي محادثات مع واشنطن تظل مرهونة باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الشروط الإيرانية السبعة.

في المقابل، أفادت وكالة «رويترز»، في اليوم نفسه، بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي دافع عن مقترح بلاده لاستئناف محادثات السلام خلال يومين بدلا من سبعة، مشترطا رفع العقوبات الأمريكية والحصار البحري ووقف الحرب على جميع الجبهات.

وجاءت تصريحات بقائي ردا على موقف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي وصف بعض الشروط الإيرانية بأنها غير مقبولة.

وكانت «رويترز» قد نقلت، في 5 نوفمبر، عن مسؤول إيراني أن طهران أرسلت إلى واشنطن، عبر قطر، مقترحا يتعلق بالملف النووي، على أن تجري مناقشته عقب تنفيذ الشروط السبعة.

وتتضمن المطالب الإيرانية رفع العقوبات الاقتصادية، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب، في حين تصر واشنطن على إدراج الملف النووي ضمن أي مفاوضات أولية مع طهران.

وفي سياق متصل، التقى رضائي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، يوم 5 نوفمبر، لبحث التطورات الإقليمية والترتيبات الأمنية لمرحلة ما بعد الحرب.

وعقب اللقاء، شدد المسؤول الإيراني على أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز، ولن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة قبل تنفيذ مطالبها السبعة.