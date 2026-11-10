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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الجديد علي ماهر، لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخب مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتحظى المواجهتان بأهمية كبيرة في حسابات التأهل، حيث يسعى الفراعنة إلى حصد أكبر عدد من النقاط، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة الثانية، والاقتراب من حجز بطاقة التأهل إلى البطولة القارية.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يتطلع المنتخب الوطني لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات، على استاد بينجو الدولي في مالاوي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، في اختبار مهم للفراعنة خارج ملعبهم، بعد مواجهة الذهاب في القاهرة.

ترتيب منتخب مصر ومالاوي في المجموعة الثانية

يدخل منتخب مصر مواجهتي مالاوي وهو يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب جنوب السودان في المركز الرابع دون رصيد من النقاط.

وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل.

طموحات منتخب مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم أفريقيا

ويطمح منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في مواجهتي مالاوي، من أجل تعزيز موقعه في صدارة المجموعة الثانية وتوسيع الفارق مع منافسيه، فضلًا عن الاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة علي ماهر في استغلال المواجهتين لتقديم بداية قوية، وتحقيق نتائج إيجابية تمنح المنتخب دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في التصفيات.

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