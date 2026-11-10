عالم حائز على نوبل: كارثة شبيهة بـ«تشرنوبل» بسبب الذكاء الاصطناعي قريبا

حذر عالم الحاسوب البريطاني جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل وأحد أبرز رواد الذكاء الاصطناعي، من احتمال وقوع حادث واسع النطاق ناجم عن هذه التكنولوجيا خلال العام الجاري أو العام المقبل عالم الحاسوب البريطاني جيفري هينتون، الحائز على جائزة نوبل وأحد أبرز رواد الذكاء الاصطناعي، من احتمال وقوع حادث واسع النطاق ناجم عن هذه التكنولوجيا خلال العام الجاري أو العام المقبل، مشبها تداعياته المحتملة بكارثة تشيرنوبل النووية، ومطالبا بفرض رقابة حكومية أكثر صرامة على شركات تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال هينتون، في مقابلة مع صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، إن البشرية ربما كانت ستصبح في وضع أفضل لو أنها لم تطور الذكاء الاصطناعي من الأساس، رغم إقراره بأن هذه التكنولوجيا قد تقود إلى مستقبل أكثر ازدهارا إذا أُحسن التعامل معها والسيطرة على مخاطرها.

وأضاف العالم البريطاني أن حادثا كبيرا مرتبطا بالذكاء الاصطناعي قد يقع قريبا، معتبرا أن وقوع كارثة بهذا الحجم ربما يكون كافيا لجذب انتباه الحكومات وصناع القرار إلى المخاطر التي تفرضها الأنظمة المتقدمة.

وأوضح أن السيناريوهات المحتملة لا تقتصر على الأعطال التقنية، بل قد تشمل هجوما إلكترونيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي يستهدف شبكة توليد الكهرباء ويتسبب في انقطاع واسع للتيار، أو هجوما يؤدي إلى تعطيل الأنظمة المالية والمصرفية لمدة أسبوع، محذرا من أن مثل هذه الحوادث، رغم إمكانية التعافي من آثارها، قد تكشف حجم التهديد الذي تمثله التكنولوجيا.

هينتون: العقد المقبل سيحدد مستقبل البشرية مع الذكاء الاصطناعي

وأشار هينتون، البالغ من العمر 78 عاما، إلى أن السنوات العشر المقبلة، وربما فترة أقصر، ستكون حاسمة في تحديد قدرة البشرية على إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكاناته لتحقيق وفرة اقتصادية كبيرة، أو الفشل في احتواء تداعياته.

وحذر من أن غياب السيطرة الفعالة على هذه التكنولوجيا قد يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وارتفاع معدلات البطالة، فضلا عن أزمات ثقافية واجتماعية قد تهدد تماسك المجتمعات.

وجاءت تصريحاته بالتزامن مع الاستعداد لعرض فيلم وثائقي بعنوان «AI: Probably Nothing to Worry About»، يتناول مسيرة هينتون وزميله السابق في شركة جوجل ديميس هاسابيس، ويتناول المخاطر المرتبطة بتطور الذكاء الاصطناعي، فيما جاء عنوان الفيلم بناء على اقتراح من أحد روبوتات الدردشة المعتمدة على هذه التكنولوجيا.

وخلال الفيلم، أكد هينتون شعوره بمسؤولية أخلاقية وعلمية تجاه التحذير من مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن مكانته العلمية في هذا المجال تضعه أمام مسؤولية استخدام نفوذه للتنبيه إلى التهديدات المحتملة، حتى لو أثر ذلك على صورته المهنية.

هينتون ينتقد ألتمان وزوكربيرج وماسك بسبب سباق الذكاء الاصطناعي

ووجه العالم البريطاني انتقادات إلى قادة شركات التكنولوجيا الكبرى، متهما إياهم بإعطاء الأولوية للمكاسب المالية والتنافس على ريادة سوق الذكاء الاصطناعي، على حساب الاهتمام الكافي بالمخاطر التي قد تنجم عن تطوير أنظمة أكثر قوة واستقلالية.

وأعرب هينتون عن عدم ثقته في سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «OpenAI» المطورة لـ«ChatGPT»، قائلا إنه لا يثق به على الإطلاق، كما انتقد ألتمان ومارك زوكربيرج وإيلون ماسك، معتبرا أنهم يدركون المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يولونها الاهتمام الكافي.

وأبدى قلقه من تولي ألتمان قيادة إحدى الشركات الأمريكية القليلة التي تتصدر سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل المنافسة المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين للسيطرة على هذه التكنولوجيا.

وفي المقابل، دافع ألتمان في تصريحات سابقة خلال سبتمبر الماضي عن نهج شركته، قائلا إن العالم ينبغي أن يثق في أن «OpenAI» ستتخذ القرارات الصحيحة، انطلاقا من إيمانها بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه تطوير الذكاء الاصطناعي.

من حادث «ثري مايل آيلاند» إلى تحذيرات تشرنوبل

ويعمل هينتون في مجال الذكاء الاصطناعي منذ نحو 44 عاما، ويعد من أبرز المساهمين في تطوير الشبكات العصبية الاصطناعية، التي تحاكي بعض آليات التعلم لدى الإنسان، وأسهمت أبحاثه في وضع الأسس العلمية للتقنيات الحديثة المستخدمة حاليا.

وكان قد غادر شركة جوجل عام 2023، حتى يتمكن من الحديث بحرية عن المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، محذرا من احتمال تحول هذه الأنظمة إلى كيانات خطيرة إذا بدأت في السعي إلى توسيع نفوذها والسيطرة على مزيد من العمليات.

واستشهد هينتون بحوادث شهدها مجال الذكاء الاصطناعي خلال الصيف الماضي، تضمنت محاولات من وكلاء ذكاء اصطناعي تابعين لشركة «OpenAI» للتآمر واختراق موقع «Hugging Face»، معتبرا أنها تمثل مؤشرات إنذار مبكر، وشبهها بحادث محطة «ثري مايل آيلاند» النووية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية عام 1979، الذي شهد انصهارا جزئيا في أحد المفاعلات.

ورأى أن مثل هذه الوقائع تستدعي التعامل بجدية أكبر مع احتمالات خروج الأنظمة المتقدمة عن السيطرة، قبل وقوع حادث أكثر خطورة واتساعا.

دعوات لرقابة حكومية على شركات الذكاء الاصطناعي

وفي سياق متصل، دعا هينتون إلى إخضاع شركات الذكاء الاصطناعي لرقابة حكومية مستقلة، على غرار الدور الذي تؤديه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في مراقبة الأدوية، بحيث تصبح الشركات ملزمة بتقديم أدلة علمية وإحصائية تثبت أن فوائد النماذج الجديدة تفوق مخاطرها قبل السماح بطرحها للاستخدام.

واستحضر العالم البريطاني أزمة عقار الثاليدوميد، الذي طُرح في خمسينيات القرن الماضي وتسبب في تشوهات خلقية خطيرة لدى آلاف الأطفال، محذرا من أن انتظار وقوع الأضرار ثم اللجوء إلى مقاضاة الشركات لا يمثل نهجا مناسبا للتعامل مع تكنولوجيا قد تحمل مخاطر واسعة النطاق.

كما أيد خطة دولية تحظى بدعم الرئيس الفنلندي و32 دولة أخرى، بينها سنغافورة وألمانيا وكندا وأستراليا، وتهدف إلى فرض اختبارات إلزامية على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإخضاعها لتقييمات مستقلة، ووضع معايير مشتركة للرقابة على تطويرها واستخدامها.

ورغم تحذيراته المتكررة، أكد هينتون أن البشرية لا تزال تمتلك فرصة لتجنب السيناريوهات الكارثية، مشددا على أن السيطرة لا تزال في أيدي البشر، لكن اغتنام هذه الفرصة يتطلب تحركا جادا وسريعا من الحكومات والشركات قبل فوات الأوان.