هيئة الدواء المصرية تشارك في المنتدى العربي-الصيني الثالث للتعاون الصحي

شارك الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي - الصيني في مجال الصحة، التي عُقدت تحت شعار «الابتكار والاستثمار والأثر: بناء فصل جديد من التعاون العربي-الصيني»، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين والخبراء وممثلي الهيئات التنظيمية والمؤسسات الصحية والشركات الدوائية من الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية.

وجاءت مشاركة نائب رئيس الهيئة في الحلقة النقاشية بعنوان «الصناعات الصحية والاستثمار: بناء سلاسل إمداد دوائية وطبية مرنة ومستدامة»، والتي تناولت سبل الانتقال من الاعتماد على استيراد الاحتياجات الدوائية والطبية إلى بناء منظومة إقليمية متكاملة للإنتاج والتصنيع ونقل التكنولوجيا، قائمة على الشراكات الاستثمارية والصناعية بين مصر والصين والدول العربية.

وخلال مشاركته، استعرض الدكتور تامر الحسيني التجربة المصرية في توطين الصناعات الدوائية واللقاحات، باعتبارها أحد الركائز الأساسية للأمن القومي والصحي، مؤكدًا أن مفهوم التوطين يتجاوز مجرد التصنيع المحلي ليشمل نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز القدرات التنافسية للصناعة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للتصدير، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين القدرات التصنيعية الوطنية والمنظومة الرقابية الفعالة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء صناعة دوائية مستدامة وقادرة على المنافسة.

كما سلط الضوء على الدور الاستراتيجي لهيئة الدواء المصرية في دعم جهود التوطين، من خلال تهيئة بيئة تنظيمية جاذبة للاستثمار، والعمل عبر لجنة التوطين التي تم تشكيلها في أبريل 2025 على تحديد الأولويات التصنيعية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ومتابعة ودعم المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، بما يسهم في توطين الصناعات الدوائية والمواد الخام والمستحضرات البيولوجية واللقاحات وأدوات التشخيص والأجهزة الطبية.

واستعرض نائب رئيس الهيئة تجربة التعاون المصري-الصيني في مجال تصنيع اللقاحات، وعلى رأسها مشروع تصنيع لقاح كوفيد-19 بالتعاون مع شركة سينوفاك الصينية، والذي أسهم في إنتاج أول لقاح لفيروس كورونا محليًا في مصر، ومشروع تصنيع لقاح المكورات الرئوية PCV13 بالتعاون بين مدينة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية (VBC) وشركة Walvax الصينية، والذي يستهدف تلبية الاحتياجات المحلية والتوسع في أسواق 19 دولة بأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب جهود توطين مجموعة أخرى من اللقاحات، بما يعزز تنوع الإنتاج المحلي وتوافر المستحضرات الحيوية والاستراتيجية.

وتناول الحسيني أهمية التعاون والمواءمة التنظيمية وتبادل الخبرات والتقييمات الرقابية، إلى جانب بناء القدرات والتدريب المشترك، مشيرًا إلى حصول مصر على مستوى النضج الثالث (WHO ML3) في مجال اللقاحات المنتجة محليًا عام 2022، وفي مجال الأدوية عام 2024، لتصبح أول دولة أفريقية تحقق هذا المستوى في المجالين.

وفيما يتعلق بالتكامل الصناعي وسلاسل الإمداد، أشار إلى ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية كبيرة من مصانع متخصصة، فضلًا عن توافر كوادر بشرية مؤهلة من الصيادلة والمتخصصين في التكنولوجيا الحيوية، إلى جانب موقع مصر الجغرافي الاستراتيجي المتميز، بما يعزز فرصها لتكون مركزًا إقليميًا (Regional Hub) لتصنيع وتصدير الأدوية واللقاحات إلى الأسواق الأفريقية والعربية، ويوفر فرصًا واعدة للاستثمارات المشتركة وتنويع مصادر المواد الخام وتعزيز التكامل الصناعي الإقليمي.

كما استعرض التجربة الصينية باعتبارها نموذجًا متقدمًا لصناعة دوائية وتكنولوجية متكاملة، تمتلك قاعدة واسعة من المنشآت الصناعية وقدرات متطورة في تصنيع المواد الفعالة واللقاحات والمستحضرات البيولوجية، إلى جانب استثمارات كبيرة في البحث والتطوير والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يعكس حجم الخبرات التصنيعية والتكنولوجية التي يمكن الاستفادة منها في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء وممثلي المؤسسات والشركات الدولية، من بينهم الدكتور عدي نصيرات، المسؤول التقني بوحدة إتاحة الأدوية والتكنولوجيات الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والسيد خه تشاوهوا (He Zhaohua)، المدير العام للمركز الصيني للتبادل والتعاون الصحي الدولي، إلى جانب الدكتور محمد نوري العتوق، مدير إدارة الشؤون الطبية ومستشار وزير الصحة لشؤون الصيدلة بليبيا، والدكتور مايكل ونيس، رئيس شركة باير لدول شمال أفريقيا، والسيد منغ وينيينغ، نائب رئيس شركة سينوفاك للتكنولوجيا الحيوية، وممثلي الهيئة الوطنية للمنتجات الطبية ومجمع سوتشو الصناعي بالصين.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم تنافسية الصناعة الدوائية المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للتصنيع الدوائي واللقاحات والتكنولوجيا الحيوية.

ن م س / م م ر