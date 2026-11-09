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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نجل عبد الباسط عبد الصمد: والدي حفظ القرآن في العاشرة.. وليلة السيدة زينب غيّرت حياته وهو عمره 18 سنة

طارق عبد الباسط عبد الصمد
طارق عبد الباسط عبد الصمد
محمود محسن


قال الدكتور طارق عبد الباسط عبد الصمد، نجل القارئ عبد الباسط عبد الصمد، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة، إن الشيخ عبد الباسط وُلد بمدينة أرمنت بمحافظة الأقصر ونشأ في بيئة قرآنية، وهو طالع لجده وأيضًا والده كان من حفظة القرآن والأسرة بأجمعها.


وأضاف: التحق بالكُتّاب وظل حتى حفظ القرآن ووصل إلى سن 10 سنوات، وعندما أراد دخول المدرسة كان قد تأخر في الدخول ولم يوافقوا على دخوله، ومن هنا وحب حياته للقرآن تعلم القراءات السبع والعشرة واشتهر بصوته العذب، وكان يعشق الشيخ محمد رفعت وكان يمشي لساعات طويلة لمكان موجود به راديو حتى يستمع للشيخ محمد رفعت.


وأضاف: وجاءت الفرصة عندما كبر لزيارة آل البيت بمصر، وفي بداية الخمسينات وفي مولد السيدة زينب وكان يستمع لكبار القراء، وفوجئ بأحد الشيوخ يطلب منه أن يقرأ، وبالفعل بدأ يقرأ، وهنا ساد صمت بالمسجد وأعقبه صيحات الإعجاب، وكان عمره 18 سنة، وقال الشيخ الشعشاعي وقتها إن هذا القارئ سيكون له شأن عظيم.


وأعقب هذه النقلة الكبيرة في حياته وبدأ يذيع صيته في أنحاء مصر، ثم التحق بالإذاعة المصرية قارئًا للقرآن الكريم، والتي كانت بوابة انتشاره في أرجاء الوطن العربي.


وتابع: إننا كنا سبع ذكور وأربع إناث وهذه أسرتنا، ووالدي حفظ القرآن بالسمع وكان يمتاز باللين والرقة في البيت، وكان حريصًا على أن يحفظنا القرآن، وكان يستدعي أحد الشيوخ ليحفظنا القرآن نظرًا لسفره، وهو كان مشهودًا له بالأناقة في ملابسه والعطور، وكان معه سيارة كاديلاك في بداية الخمسينات، وأن ربنا أنعم عليه ويريد أن يظهر بمظهر يليق بمكانته.

كانوا سعداء فور سماع تلاوته للقرآن


وأضاف: وكان يحب الملوخية بالأرانب والفتة باللحمة الضاني والبامية المسلوقة.
وأشار إلى أن فور قراءته في الإذاعة في بداية الخمسينات، وكان وقت قراءته في سهرة السبت، هو وقت مهم ومميز جدًا، والجميع من الأسر المصرية كانوا ينتظرونه، وكان سببًا في شراء عدد كبير من الراديوهات من أهالي مصر من أجل سماع صوته، وكانوا سعداء فور سماع تلاوته للقرآن.

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