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الاتحاد الأوروبي يمدد ولاية بعثة الدعم العسكري لأوكرانيا حتى نوفمبر 2028
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يمدد ولاية بعثة الدعم العسكري لأوكرانيا حتى نوفمبر 2028

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد ولاية بعثة المساعدة العسكرية الأوروبية لدعم أوكرانيا لمدة عامين إضافيين، حتى 15 نوفمبر 2028، مع تخصيص ميزانية تقارب 300 مليون يورو لمواصلة أنشطة البعثة خلال هذه الفترة.

وأوضح المجلس، في بيان اليوم الإثنين، أن القرار يأتي عقب مراجعة استراتيجية حديثة للبعثة، ويتضمن وجودها داخل الأراضي الأوكرانية لضمان التنسيق المباشر والفعال مع السلطات العسكرية الأوكرانية والقوات المسلحة والشركاء الدوليين المعنيين.

وأضاف أن ولاية البعثة ستشهد تطويرًا في مهامها، من خلال التركيز على الدروس المستفادة من ساحة المعركة وتعزيز برامج التدريب العسكري بما يتماشى مع احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية وأجندة الدفاع الخاصة بها.

وأشار المجلس إلى أن البعثة ستواصل التنسيق الوثيق مع شركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا والنرويج، فضلًا عن التعاون مع "تحالف الراغبين" وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، في إطار قيادة المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا.

وأكد أن بعثة المساعدة العسكرية الأوروبية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، ويتمثل هدفها الأساسي في تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، لافتًا إلى أنها نجحت في تدريب أكثر من 100 ألف جندي منذ تأسيسها في أكتوبر 2022 بناءً على طلب أوكرانيا.

ووفقًا للبيان، تقدم البعثة تدريبات فردية وجماعية ومتخصصة للقوات الأوكرانية على أراضي الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما تتولى تنسيق برامج التدريب التي تقدمها هذه الدول، بدعم من توفير المعدات العسكرية وغير العسكرية للقوات الأوكرانية.

الاتحاد الأوروبي العسكرية الأوروبية لدعم أوكرانيا

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