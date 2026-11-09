أيمن الشريعي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم كالوشا

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع أحمد كالوشا، مدافع الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال الشريعي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»، إنه لا توجد أي مستجدات بشأن انتقال كالوشا إلى الأهلي، مؤكدًا عدم حدوث أي تواصل رسمي بين الناديين خلال الفترة الحالية.

وأضاف رئيس إنبي أن إدارة الأهلي لم تتواصل مع ناديه بشأن ضم اللاعب، موضحًا: «لو كان فيه حاجة، كان عصام سراج أو أي حد من إدارة الأهلي المحترمة تواصل معانا على طول».

وفي سياق آخر، كشف أيمن الشريعي عن وجود رغبة سابقة من الأهلي في التعاقد مع حامد عبد الله، لاعب إنبي، قبل انطلاق الموسم الجاري.

وأوضح أن إدارة إنبي طلبت تأجيل مناقشة الأمر إلى فترة الانتقالات الشتوية في يناير أو إلى الموسم الجديد، إلا أن الأهلي لم يتواصل مع النادي مجددًا حتى الآن بشأن ضم اللاعب.