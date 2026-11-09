وزير الخارجية الأمريكي ونظيره الفرنسي يبحثان حرية الملاحة في مضيق هرمز

بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، عددًا من القضايا الدولية، في مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وحرية الملاحة في مضيق هرمز، والحرب الروسية-الأوكرانية، إلى جانب المخاوف الأمريكية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن اللقاء تناول المخاوف الأمريكية الأساسية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا الوضع في الشرق الأوسط، وأكدا أهمية ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

كما دعا روبيو إلى إنهاء الإجراءات التفضيلية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي، وما وصفه بالإفراط في التنظيم والقيود التي تستهدف الشركات الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضًا الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية مستدامة وطويلة الأمد للحرب الروسية الأوكرانية.

ويتواجد روبيو في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية مجموعة السبع، التي تناقش عددًا من القضايا والتطورات الدولية والإقليمية.