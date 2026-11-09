نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد: والدي لم يكن مجرد صوت.. كان حالة عبقرية أسلم على يديه المئات



كشف الدكتور طارق عبد الباسط عبد الصمد، نجل القارئ الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، خلال استضافته ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، أسرارًا ومحطات إنسانية وفنية من حياة والده، الذي انطلق من قرية المراعزة بصعيد مصر ليصبح أحد أشهر قراء القرآن الكريم في العالم.

واستعرض الدكتور طارق نشأة والده، الذي وُلد في الأول من يناير عام 1927، في أسرة قرآنية عريقة، وأتم حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه العاشرة من عمره، كما تحدث عن حياته الأسرية وزواجه وإنجابه 11 ابنًا، وطبيعته داخل المنزل واهتمامه بالأناقة والأكلات الصعيدية.

وكشف أن ليلة السيدة زينب عام 1950 كانت نقطة التحول الكبرى في حياة الشيخ عبد الباسط، ومنها انطلقت شهرته الواسعة، ليُعتمد بالإذاعة المصرية من أول اختبار، ويصبح صوته علامة مميزة في بيوت المصريين والعالم الإسلامي.

كما تحدث عن رحلات والده إلى السعودية وجنوب أفريقيا والهند وباكستان والمغرب، ودوره في نشر القرآن الكريم عالميًا، مشيرًا إلى أنه كان أول نقيب لقراء مصر عام 1984، وسعى إلى حماية حقوق القراء وتقدير مكانتهم.

وتناول اللقاء علاقته القوية بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وصداقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وعلاقته بكبار قراء جيله، مثل الشيخ الحصري والشيخ مصطفى إسماعيل.

ومن أبرز الحكايات التي كشفها نجله تأثير تلاواته في غير الناطقين بالعربية، مشيرًا إلى مواقف قيل إن صوته كان سببًا في إسلام مئات الأشخاص، من بينها إسلام 6 أمريكيين بعد الاستماع إليه، و164 شخصًا في أوغندا خلال مجلس تلاوة.

كما استعاد مشاهد استقبال الجماهير له في غزة عام 1956، والحشد الكبير الذي تجاوز 250 ألف شخص للاستماع إليه في جاكرتا بإندونيسيا عام 1955، إلى جانب تلاوته التاريخية في المسجد الأقصى.

وتطرق الحوار إلى الجوانب الشخصية في حياة الشيخ عبد الباسط، وهواياته واهتماماته، وما إذا كان يستمع إلى الموسيقى أو يذهب إلى السينما، فضلًا عن الحديث عن نجله الدكتور طارق، خريج كلية الشرطة، الذي عُرف بلقب «مقرئ وزارة الداخلية» لتوليه تلاوة القرآن في المناسبات الرسمية.

واختتم اللقاء بالحديث عن الأوسمة والتكريمات التي حصل عليها الشيخ عبد الباسط، وأيامه الأخيرة قبل وفاته عام 1988، والوصية التي تركها لأبنائه، وما تحتفظ به الأسرة من تسجيلات قرآنية نادرة.

وفي ختام الحلقة، استشهد الإعلامي عمرو الليثي بمقولة خالدة للشيخ عبد الباسط: «القرآن الكريم هو اللي بيرفع صاحبه»، وهي كلمات تلخص مسيرة قارئ استمد مكانته من عظمة القرآن، وترك بصمة خالدة في قلوب الملايين حول العالم.

تجاوز حدود الزمان

رحم الله الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، صاحب الصوت الذي تجاوز حدود الزمان والمكان.