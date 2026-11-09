بعد أزمة الصورة.. عامر العمايرة يكشف عن حقيقة إساءة محمد صلاح لحسام حسن

علق عامر العمايرة الخبير اللوايح علي ازمة الصورة التي نشرها صلاح لاعب طرابزون بعد الفوز امس تزامنا مع اقالة حسام حسن



وكتب العمايرة من خلال حسابه الشخصي فيسبوك ": أنا مع وجهة النظر التى تفترض أن محمد صلاح كلاعب كبير لم يكن يقصد أى إساءة بصورته بعد قرار توجيه الشكر لكابتن حسام حسن من المنتخب الوطني المصري وهو يخرج لسانه، وانتظر أنه يكتب كلمتين تقدير لمديره الفني السابق بالمنتخب كونه كابتن المنتخب".

وأعلن علي ماهر، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول، عن القائمة الرسمية للمنتخب، استعداداً لمواجهتي منتخب مالاوي، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027



في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مهدي سليمان، مصطفى شوبير، ومحمد علاء.

في خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبدالمجيد، رامي ربيعة، محمد عبدالمنعم، محمود مرعي، محمد هاني، كريم حافظ، أحمد فتوح، وطارق علاء.

في خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمود حسن تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، وهيثم حسن.

في خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبدالكريم، ومحمود ممدوح.