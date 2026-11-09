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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سر غياب منصب مدير المنتخب.. علي ماهر يوجه رسالة شكر للرئيس السيسي والتوأم ويتغزل في محمد صلاح

علي ماهر
علي ماهر
عبدالله هشام

كشف علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن تفاصيل توليه القيادة الفنية للفراعنة، ورؤيته للمرحلة المقبلة، وأسباب اختياراته للجهاز المعاون، وذلك خلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر.

علي ماهر يشكر الرئيس السيسي على دعمه

ووجه علي ماهر الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه مشروع المدرب الوطني، مؤكدًا أن حصول المدرب المصري على فرصة قيادة المنتخب الوطني حق مشروع له.

وقال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إن لديه مجموعة مميزة من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك محمد صلاح، الذي وصفه بأنه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وبراند كروي كبير، مؤكدًا أن الجميع يفخر بوجوده، وأنه يمثل قدوة لجميع اللاعبين.

علي ماهر يتغزل في محمد صلاح

وأضاف علي ماهر أنه يتعامل مع محمد صلاح باعتباره أحد أهم العناصر في الكرة المصرية، مشددًا على مكانته الكبيرة وما يمثله من قيمة فنية وتسويقية للكرة المصرية.

واردف: أمتلك لاعبين مميزين وعلى رأسهم محمد صلاح، أفضل شئ حصل في تاريخ مصر من 100 سنة، براند موجود وكلنا فخورين بيه وقدوه لكل اللاعبين.

الشكر لجهاز حسام حسن 

ووجه المدير الفني الجديد الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن على كل ما قدماه لمنتخب مصر خلال فترة توليهما المسؤولية، مؤكدًا أنه دائمًا ما يتعاطف مع أي إنسان مكافح يجتهد في عمله، في إشارة إلى تقديره للمجهود الذي بذله التوأم مع المنتخب.

سبب غياب منصب المدير 

وفيما يتعلق باختيارات الجهاز الفني المعاون، شدد علي ماهر على أنها جاءت بعيدًا تمامًا عن المجاملات، مؤكدًا أن جميع الاختيارات تستند إلى رؤيته الفنية واحتياجات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وعن سبب غياب المدير في الجهاز الفني قال : لا أحب الوسيط بيني وبين أحد ، أحب يتكون التعامل مباشر مني للمسؤول حتي تكون الصورة واضحة ولا يتم نقل كلام خاطئ 

كما وجه الشكر إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على ثقتهم في منحه مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، موضحًا أن الاتفاق بينهما جرى بسهولة كبيرة.

منتخب مصر علي ماهر الدوري المصري محمد صلاح الرئيس السيسي

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