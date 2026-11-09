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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رضا عبد العال: كان يجب إقالة حسام حسن عن المنتخب بعد كأس العالم

رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
عبدالله هشام

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على رحيل الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن منصبه خلال الساعات الماضية وتعيين علي ماهر بدلاً منه في قيادة الفراعنة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:قرار رحيل حسام حسن عن تدريب المنتخب الوطني تأخر كثيراً، وكان يجب اتخاذه بعد نهاية مشوار الفراعنة في كأس العالم 2026 الذي أقيم بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصةً أنه يتحمل مسؤولية الخسارة أمام الأرجنتين في دور الستة عشر بعد التقدم بهدفين نظيفين حتى الدقائق العشر الأخيرة.

وتابع: كان يجب على اتحاد الكرة عقد جلسة مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن بعد كأس العالم ومحاسبته على التفريط في فرصة ذهبية بالتأهل إلى الدور ربع النهائي من المونديال.

علي ماهر يكشف كواليس اختياره لتدريب منتخب مصر

كشف علي ماهر، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن تفاصيل توليه القيادة الفنية للفراعنة، ورؤيته للمرحلة المقبلة، وأسباب اختياراته للجهاز المعاون، وذلك خلال ظهوره في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر.

واستهل علي ماهر حديثه بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدعمه مشروع المدرب الوطني، مؤكدًا أن حصول المدرب المصري على فرصة قيادة المنتخب الوطني حق مشروع له.

وقال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر إن لديه مجموعة مميزة من اللاعبين، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك محمد صلاح، الذي وصفه بأنه أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية، وبراند كروي كبير، مؤكدًا أن الجميع يفخر بوجوده، وأنه يمثل قدوة لجميع اللاعبين.

وأضاف علي ماهر أنه يتعامل مع محمد صلاح باعتباره أحد أهم العناصر في الكرة المصرية، مشددًا على مكانته الكبيرة وما يمثله من قيمة فنية وتسويقية للكرة المصرية.

ووجه المدير الفني الجديد الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن على كل ما قدماه لمنتخب مصر خلال فترة توليهما المسؤولية، مؤكدًا أنه دائمًا ما يتعاطف مع أي إنسان مكافح يجتهد في عمله، في إشارة إلى تقديره للمجهود الذي بذله التوأم مع المنتخب.

وفيما يتعلق باختيارات الجهاز الفني المعاون، شدد علي ماهر على أنها جاءت بعيدًا تمامًا عن المجاملات، مؤكدًا أن جميع الاختيارات تستند إلى رؤيته الفنية واحتياجات المنتخب خلال المرحلة المقبلة.

كما وجه الشكر إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، على ثقتهم في منحه مسؤولية تدريب المنتخب الوطني، موضحًا أن الاتفاق بينهما جرى بسهولة كبيرة.

رضا عبد العال حسام حسن علي ماهر رحيل حسام حسن كأس العالم 2026

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