أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

رد الفنان أحمد فلوكس على اعتذار الفنان محمد رمضان لوالده الفنان فاروق فلوكس، بعد الرسالة التي وجهها الأخير إليه، مؤكدًا أن العلاقة بينهما أكبر من فكرة الاعتذار، ومرحبًا بتوضيحه لما حدث.

وكتب أحمد فلوكس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «لا يوجد بين الأخوة اعتذار يا محمد، وأبوك فاروق بيقولك أنت وأحمد واحد عنده، وأنت أخ وعزيز، وبنتمنالك النجاح دائمًا يا محمد، وربنا يعطيك وتمتع جمهورك بأعمال مميزة».

وأضاف:«وربنا يخليك لإخواتك ولأولادك ولعائلتك الكريمة، ومستني نشوف عمل مختلف السنة دي بإذن الرحمن.. أما أنا فهستنى أفطر معاك في رمضان ونتفرج على حلقة من حلقات مسلسلك مع بعض.. ربنا يوفقك، تحياتي».

محمد رمضان يعتذر لفاروق فلوكس ونجله أحمد فلوكس

ووجه محمد رمضان رسالة اعتذار إلى الفنان فاروق فلوكس، أوضح خلالها أنه لم يقصد التقليل من نجله أحمد، وأن ما كتبه كان بهدف تذكير الوسط الفني بأن لديه نجمًا موهوبًا يمر بأزمة ويحتاج إلى الدعم الفني والأخوي.

وقال رمضان في رسالته: «رسالتي للأستاذ فاروق فلوكس والله لم أقصد التقليل من ابنك وكانت نيتي تذكير الوسط الفني بأننا عندنا نجم موهوب كان يمر بأزمة وواجب علينا دعمه فنياً وأخوياً، وما تخيلتش أبداً أن ممكن حد يفهم إني ممكن أكون بشمت في أخي كان عنده أزمة وتخطاها لأن مفيش حد فينا معصوم من الخطأ حتى سيدنا يوسف عليه السلام اتسجن والرئيس السادات اتسجن السجن.. زي ما في السجن مجرمين في ناس غلطها كان غير مقصود.. عموماً اعتذر عن سوء الفهم».