استخراج البطاقة العلاجية للجدد والمعاشات.. الأوراق المطلوبة والخطوات

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي خطوات استخراج البطاقة العلاجية، والمستندات المطلوبة وإجراءات الحصول عليها، للاستفادة من الخدمات الطبية والتغطية التأمينية المقررة للعاملين.

وأكدت الهيئة أن البطاقة العلاجية تمثل أحد الحقوق التأمينية للموظفين، مشيرة إلى أهمية استكمال الأوراق المطلوبة والتوجه إلى مركز إصدار البطاقات العلاجية التابع لجهة العمل، لتيسير إجراءات استخراجها.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة العلاجية



وحددت الهيئة المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة العلاجية للموظفين الجدد، وتشمل :

استمارة تأمين مميكنة مختومة ومعتمدة بختم النسر من جهة العمل

بطاقة رقم قومي سارية

صورتين شخصيتين حديثتين

برنت تأميني وبرنت منشأة، يتم الحصول عليهما من التأمينات وجهة العمل، لاستكمال إجراءات الاشتراك وإصدار البطاقة.

استلام البطاقة فوراً

وأوضحت الهيئة أن الموظف الجديد يمكنه التوجه إلى مركز إصدار البطاقات العلاجية لاستكمال الإجراءات واستلام بطاقته فور استيفاء المستندات المطلوبة، بما يتيح له الاستفادة من حقوقه التأمينية والخدمات الصحية المقررة.

وتتضمن إجراءات استخراج البطاقة العلاجية ، طلب استمارة اشتراك التأمين الصحي المميكنة من مركز إصدار البطاقات التابع لجهة العمل، ثم التوجه إلى المركز لمراجعة المستندات واستكمال الإجراءات اللازمة، وصولًا إلى استلام البطاقة العلاجية.

استخراج بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات لأول مرة



يمكن لأصحاب المعاشات الراغبين في استخراج البطاقة العلاجية لأول مرة التوجه إلى مراكز إصدار البطاقات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، واتباع الإجراءات المحددة لتسجيل البيانات والحصول على البطاقة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج البطاقة العلاجية لأصحاب المعاشات



حددت إجراءات استخراج البطاقة العلاجية لأول مرة مجموعة من المستندات التي يجب تقديمها، وتشمل:

-استمارة اشتراك مميكنة خاصة بالمعاشات، معتمدة ومختومة.

-صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

-عدد صورتين شخصيتين حديثتين.

-طابعة بالرقم التأميني موضح بها بيانات المعاش واستقطاع حصة التأمين الصحي.



خطوات استخراج البطاقة العلاجية لأصحاب المعاشات



تتمثل خطوات استخراج بطاقة التأمين الصحي لأول مرة في الآتي:

التوجه إلى مركز إصدار البطاقات العلاجية التابع للهيئة العامة للتأمين الصحي وطلب استمارة اشتراك المعاشات.

التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية لاعتماد استمارة الاشتراك واستخراج طابعة ببيان المعاش، موضح بها استقطاع حصة التأمين الصحي.

التوجه إلى مركز إصدار البطاقات العلاجية التابع للتأمين الصحي، وفق محل إقامة المنتفع.

تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، والتي تشمل استمارة الاشتراك وصورة الرقم القومي والصور الشخصية.

استكمال مراجعة البيانات والإجراءات اللازمة، ثم استلام البطاقة العلاجية.

خطوات تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الإجراءات الجديدة تتيح لصاحب المعاش تجديد بطاقته العلاجية دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج نموذج تأميني، إذ يمكنه استكمال المعاملة من خلال تقديم إقرار يتضمن سداد الاشتراكات التأمينية، وعدم وجود مشكلات في ملفه التأميني، وعدم العمل لدى جهة أخرى.

كما أتاحت التيسيرات إمكانية إنهاء إجراءات التجديد من خلال أحد أقارب صاحب المعاش من الدرجة الأولى، بما يقلل الحاجة إلى انتقال كبار السن بأنفسهم، ويوفر عليهم الوقت والجهد.