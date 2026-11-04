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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تيسيرات حكومية جديدة.. خطوات تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
خالد يوسف

خطوة مهمة تنهي سنوات من المشقة؛ إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حزمة تيسيرات جذرية بشأن تجديد بطاقات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات دون الحاجة للانتقال أو تحمل الأعباء الإدارية والورقية، حيث تضمن هذه الإجراءات الجديدة استمرار حصول المستفيدين على الخدمات الطبية والعلاجية بكل سهولة ويسر، في ظل توجه حكومي دائم للارتقاء بجودة الحياة المعيشية للمواطنين وتخفيف الضغط عن كاهل كبار السن وتقديرًا لعطائهم الممتد.

إجراءات بديلة لتيسير تجديد بطاقات اصحاب المعاشات

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن بدء تطبيق تسهيلات في إجراءات تجديد بطاقات التأمين الصحي لأصحاب المعاشات، اعتبارًا من الأسبوع الحالي، بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لحين استكمال الربط الإلكتروني بين الجهتين.

إجراءات الحصول على بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات

واشار إلى اتخاذ إجراءات بديلة تضمن تيسير تجديد البطاقات وعدم تعطيل حصول المستفيدين على الخدمات العلاجية.

خطوات تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الإجراءات الجديدة تتيح لصاحب المعاش تجديد بطاقته العلاجية دون الحاجة إلى التوجه شخصيًا إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية لاستخراج نموذج تأميني، إذ يمكنه استكمال المعاملة من خلال تقديم إقرار يتضمن سداد الاشتراكات التأمينية، وعدم وجود مشكلات في ملفه التأميني، وعدم العمل لدى جهة أخرى.

كما أتاحت التيسيرات إمكانية إنهاء إجراءات التجديد من خلال أحد أقارب صاحب المعاش من الدرجة الأولى، بما يقلل الحاجة إلى انتقال كبار السن بأنفسهم، ويوفر عليهم الوقت والجهد.

تجديد البطاقة لمدة عام دون طابعة تأمينية

كشف الدكتور تامر مدكور، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، عن إجراءات تستهدف الحد من تكرار إجراءات التجديد السنوي، من خلال إتاحة تجديد البطاقة العلاجية لمدة عام كامل.

وتتضمن الإجراءات عدم مطالبة صاحب المعاش بإحضار طابعة تأمينية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أو التوجه لاعتماد وختم استمارة الاشتراك السنوي من مكاتب التأمينات، مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومي، والاستناد إلى البيانات المتاحة إلكترونيًا، بما فيها بيانات استقطاع حصة التأمين الصحي من المعاش.

تجديد بطاقة التأمين الصحي

وتعمل الهيئة بالتوازي على استكمال الربط الإلكتروني مع هيئة التأمينات الاجتماعية، بما يسمح بالتحقق من بيانات المنتفعين وموقف اشتراكاتهم بصورة مباشرة، تمهيدًا للاستغناء تدريجيًا عن المستندات الورقية وتبسيط إجراءات تقديم الخدمة.

أماكن تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات

تُطبق التيسيرات الجديدة في جميع محافظات الجمهورية، من خلال أكثر من 135 منفذًا تابعًا للهيئة العامة للتأمين الصحي، ومن المتوقع أن يستفيد منها نحو 3.4 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

هيئة التأمين الصحي

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة تطوير الخدمات الصحية والتحول الرقمي، بهدف تقليل التردد على الجهات الحكومية، وتيسير حصول أصحاب المعاشات وكبار السن على الرعاية الطبية، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة وسرعة أكبر.

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