انتفاضة في الرعاية الصحية لتسريع وتيرة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية اجتماعه الدوري رقم (103)، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للمواطنين.

واستعرض المجلس نتائج وتوصيات جلسة «صحة المواطن» ضمن منتدى مصر، وما أكدته من أهمية تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتيسير حصول المواطنين على خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، موجهًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات المنتدى، بما يسهم في ترجمة مخرجاته إلى خطوات عملية تدعم تطوير المنظومة الصحية.

فيما اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية تحديث مسميات 8 منشآت طبية بمحافظة المنيا، شملت تغيير مسمى «مستشفى ملوى التخصصي» إلى «مجمع ملوي الطبي»، و«مستشفى علاج الأورام بسمالوط» إلى «مستشفى الأورام التخصصي بسمالوط»، و«عيادة جراحة اليوم الواحد بسمالوط» إلى «مستشفى سمالوط للجراحات المتقدمة»، و«مركز أورام المنيا» إلى «مستشفى أورام المنيا التخصصي»، و«مستشفى الصحة الإنجابية بمطاي» إلى «دار صحة الأم والطفل بالمنيا»، و«مستشفى المنيا للتأمين الصحي» إلى «مستشفى طه حسين التخصصي»، و«مستشفى العدوة المركزي» إلى «مستشفى العدوة التخصصي»، و«مستشفى حميات ديرمواس» إلى «مستشفى الكبد والجهاز الهضمي»، مع الإبقاء على مسميي «مستشفى سمالوط التخصصي» و«مستشفى ديرمواس التخصصي» دون تغيير، ويأتي ذلك بما يعزز وضوح هوية المنشآت واختصاصاتها أمام المواطنين، ويدعم توحيد المسميات الرسمية وتيسير الإجراءات الإدارية والتنظيمية ذات الصلة.

واطلع المجلس على حصاد برنامج «عيشها بصحة» لتحسين مؤشرات الصحة العامة الذي نجح منذ انطلاقه في مايو 2025 في الوصول إلى أكثر من نصف مليون مستفيد من خلال تنفيذ 3728 فعالية توعوية وصحية ضمن البرنامج، كما شهد عام 2026، مقارنة بعام 2025، انخفاضًا بأكثر من 6% في مؤشرات عدم السيطرة على مرضي السكر وارتفاع ضغط الدم، إلى جانب زيادة التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأكثر من 11%، وارتفاع معدل الفحص الشامل إلى 77% بمحافظات المرحلة الأولى، من خلال حملات الوصول إلى المواطنين من خلال الزيارات المنزلية.

زيادة كفاءة تشغيل وحدات ومراكز الرعاية الأولية

وناقش مجلس إدارة الهيئة حزمة من المزايا التي تستهدف تعزيز استبقاء أطباء طب الأسرة واستقطاب الكفاءات الطبية، ودعم المسار الإكلينيكي للتخصص، والتوسع في برنامج الزمالة، بما يسهم في زيادة كفاءة تشغيل وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ودعم استدامة تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمنتفعين.

هذا، وحضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (103)، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وكل من السادة أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة وعميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، والدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، والمستشار فاروق محمد موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور وائل عبد العال، ممثل المجتمع المدني، وعبر تقنية «زووم»، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان.

كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، واللواء حسام عبد الله، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الهندسية والمشروعات، والأستاذ محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للإدارة القانونية، والدكتور محمود الشحات، رئيس الإدارة المركزية للمراجعة الداخلية، والدكتور وائل عمران، رئيس الإدارة المركزية للإمداد، والدكتورة نهى الصناديدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، والدكتور أحمد حسن، مدير عام الأمانة الفنية للمدير التنفيذي.