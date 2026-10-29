خلال زيارته لسنغافورة.. وزير التعليم يتفقد الإدارات والمراكز المتخصصة لكلية «آي تي إي كوليدج ويست».. صور

في إطار زيارته لكلية «آي تي إي كوليدج ويست» (ITE College West)، التابعة لمعهد التعليم الفني السنغافوري (Institute of Technical Education – ITE) بسنغافورة، أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية موسعة بالإدارات والمراكز المتخصصة بالكلية، وذلك للاطلاع على التجربة السنغافورية في توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير منظومات التدريب التطبيقي وربط البرامج التعليمية بالتطبيقات العملية.

ورافق الوزير خلال الجولة من الجانب السنغافوري كل من السيدة أليس سيو، مديرة كلية «آي تي إي كوليدج ويست»، والسيد سوريش ناتاراجان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الخدمات التعليمية التابعة لمعهد التعليم الفني بسنغافورة، والسيدة إيفون ليان، مدير أول لشؤون دول رابطة الآسيان ووسط وشرق آسيا وأفريقيا، والسيدة فانيسا كوان، نائب مدير المكتب الدولي بمعهد التعليم الفني بسنغافورة، والسيدة أليسيا لي، مساعد مدير لشؤون دول رابطة الآسيان ووسط وشرق آسيا وأفريقيا، بالإضافة إلى السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى سنغافورة، ومن جانب الوفد المرافق له الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير

وشملت الجولة عددًا من المراكز التخصصية والمختبرات التطبيقية المتقدمة بالكلية، حيث اطّلع الوزير على الإمكانات التكنولوجية والتدريبية التي توفرها هذه المرافق، وآليات توظيفها في تنمية المهارات الفنية والتكنولوجية للطلاب، وربط البرامج التعليمية بالتطبيقات العملية واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفي هذا الإطار، تفقد الوزير مركز القيادة والتحكم المدمج (Integrated Command Centre – ICC) التابع لمدرسة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (SEIT)، حيث اطّلع على منظومات تكامل وإدارة أنظمة الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، ودورها في محاكاة بيئات العمل الفعلية وتأهيل الطلاب للتعامل مع التطبيقات التقنية المتقدمة.



كما زار مركز الأتمتة والروبوتات (Automation & Robotics Centre)، وتعرّف على تجهيزاته وأنظمة الميكاترونكس والأذرع الروبوتية الذكية وتقنيات التحكم الآلي، وآليات تدريب الطلاب على تشغيل الروبوتات الصناعية والتعامل مع تطبيقات الأتمتة الحديثة، بما يعزز قدراتهم على مواكبة التطورات المتسارعة في المجالات الصناعية والتكنولوجية.

وتضمنت الجولة كذلك زيارة مدرسة ضيافة (School of Air plan hospitality center)، حيث اطّلع السيد الوزير محمد عبد اللطيف على منظومة التدريب المتخصص في مجالات الضيافة والفندقة والإدارة والخدمات السياحية، وأساليب إعداد الكوادر المؤهلة للعمل في قطاع الضيافة وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، إلى جانب تفقد مركز محاكاة خدمات الطيران والضيافة الجوية، الذي يضم نموذجًا متكاملًا لكابينة طائرة مجهزًا بوسائل التدريب ومعدات السلامة اللازمة لتأهيل الطلاب على إجراءات الضيافة الجوية.

كما تفقد الوزير أيضا مختبر إدارة المباني الذكية وأنظمة التحكم البيئي، الذي يعتمد على تقنيات متطورة لإدارة المباني والتحكم في أنظمتها، واطّلع على آليات تشغيل أنظمة التبريد وتكييف الهواء المركزي، ومنظومات المراقبة والتحكم، وتكامل التقنيات الرقمية في إدارة المرافق ورفع كفاءتها التشغيلية.

وفي سياق متصل، اطّلع الوزير على التطبيقات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية السنغافورية للذكاء الاصطناعي وما تتيحه من فرص لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العامة، إلى جانب تفقد مراكز البيانات ومعمل الذكاء الاصطناعي (Data Center and AI Lab (CE))، والتعرف على تجهيزات الخوادم والبنية التحتية للمعالجة الرقمية والبرامج التدريبية المتخصصة في إعداد الكوادر الفنية والهندسية القادرة على إدارة وتشغيل مراكز البيانات.

واختتم الوزير جولته بزيارة مختبرات محاكاة الرعاية الصحية والتمريض (Centre for Healthcare Simulation (CE))، حيث اطّلع على تجهيزات التدريب العملي، التي تشمل نماذج المحاكاة الطبية التفاعلية وأجهزة متابعة العلامات الحيوية وبيئات التدريب المماثلة للعيادات وغرف الرعاية المركزة، ودورها في تنمية المهارات التطبيقية للطلاب وتأهيلهم للتعامل مع المواقف المهنية المختلفة في مجالات الرعاية الصحية والتمريض.

وقد أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مشيدًا بالمستوى المتقدم للتجهيزات التكنولوجية والتدريبية بمعهد التعليم الفني بسنغافورة، وبالتكامل بين المناهج التطبيقية والتدريب العملي ومتطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى الحرص على تعزيز أوجه التعاون مع الجانب السنغافوري، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية، والتوسع في توظيف التكنولوجيا الحديثة داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات المهنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.