مبروك لمصر .. طالبة بكفر الشيخ تحصل على لقب بطل تحدي القراءة العربي

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم ، تتويج الطالبة ميار محمد رجب عثمان، من محافظة كفر الشيخ، بالمركز الأول ولقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الوطن العربي في دورته العاشرة!

وقالت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية في بيان لها : اليوم لا نحتفي بفوز ميار وحدها؛ بل نحتفي بقيمة القراءة، وبقدرة أبنائنا على المنافسة والتميّز، وبمصر التي تفرح حين ترى أبناءها يرفعون اسمها عاليًا في ميادين العلم والثقافة.

وأضافت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية : يأتي هذا الإنجاز في إطار رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبدعم وتوجيهات الدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون الأنشطة الطلابية والتعليم المجتمعي، وبمتابعة الدكتورة إيمان محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وجهود الدكتورة زينب نور الدين مشهور، مدير عام الإدارة العامة للمكتبات والمنسق العام لمسابقة تحدي القراءة العربي بجمهورية مصر العربية، التي واكبت رحلة المسابقة وساندت أبناءنا الطلاب في طريقهم إلى المنافسة العربية، بالتعاون مع فريق العمل بالإدارة العامة للمكتبات.

وأكدت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ، أنه وراء هذه اللحظة المضيئة جهودٌ تستحق كل التقدير؛ من الطلاب الذين اجتهدوا وأخلصوا، إلى أولياء الأمور الذين كانوا سندًا وداعمًا، ومعلمي اللغة العربية والمشرفين وأخصائيي المكتبات وموجهي المكتبات في مختلف المحافظات، الذين أسهموا في اكتشاف المواهب، ورعاية الشغف بالقراءة، ومرافقة أبنائنا في مراحل التحدي المختلفة. لكل هؤلاء نصيب من هذه الفرحة، ولكل يدٍ امتدت بالتشجيع والدعم تحية اعتزاز وامتنان.

وقالت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية : كما تتقدم الإدارة العامة للمكتبات بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب مبادرة تحدي القراءة العربي، وإلى مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تقديرًا لهذه المبادرة الرائدة التي جمعت أجيالًا عربية حول الكتاب، وجعلت من القراءة مشروعًا لصناعة الوعي، وتعزيز الهوية اللغوية والثقافية، وفتح آفاق التنافس الإيجابي بين أبناء الوطن العربي.