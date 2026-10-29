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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: لا تنمية مستدامة دون نظام عالمي أكثر عدالة وتعددية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم دون وجود نظام عالمي أكثر عدالة وتعددية، يتيح للدول المختلفة فرصًا متكافئة للمشاركة في صياغة القرارات الدولية والتعامل مع التحديات المشتركة.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية تعزيز دور القارة الأفريقية في النظام الدولي، مؤكدًا ضرورة أن يكون صوت أفريقيا حاضرًا ومؤثرًا في صياغة القرارات الدولية، بما يعكس مصالح شعوبها وتطلعاتها نحو التنمية والاستقرار.

السيسي: صوت أفريقيا يجب أن يكون حاضرًا في القرارات الدولية

وأشار الرئيس إلى أهمية تعزيز مشاركة الدول الأفريقية في عملية صنع القرار الدولي، بما يضمن تمثيلًا أكثر عدالة للقارة في القضايا التي تؤثر على مستقبلها، ويسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق المصالح المشتركة.

 نرفض أي وجود عسكري على شواطئ البحر الأحمر

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفض مصر أي وجود عسكري على شواطئ البحر الأحمر، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، واحترام مصالح الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

ويأتي التأكيد على هذه المبادئ في إطار الاهتمام بتعزيز الاستقرار الإقليمي، والحفاظ على الأمن في الممرات البحرية الحيوية، ودعم التعاون بين الدول المعنية.

الرئيس السيسي روسيا افريقيا

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