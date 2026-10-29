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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: التعاون بين مصر وروسيا نموذج للشراكة.. والمياه يجب أن تكون سببًا للسلام لا الصراع

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التعاون بين مصر وروسيا يمثل نموذجًا للتعاون والشراكة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يدعم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية والاستقرار.

وشدد الرئيس السيسي على أن الأمن يمثل شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية في أفريقيا، مؤكدًا موقف مصر الرافض للمساس بأمن السودان واستقراره، وضرورة الحفاظ على وحدة أراضيه.

وفيما يتعلق بقضية المياه، أكد الرئيس أهمية الحفاظ على الموارد المائية، مشددًا على ضرورة أن تكون المياه سببًا للسلام والتعاون بين الدول، لا للصراع والنزاعات، بما يضمن تحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

الرئيس السيسي روسيا افريقيا

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