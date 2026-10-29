هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 29-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

وذلك عقب تبذبذب شهدته أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات أمس الاربعاء، بعد موجه قوية من الارتفاعات شهدها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ووفقا لرويترز، انخفض سعر الجنيه في العقود الآجلة أجل 3 أشهر إلى 58.32 جنيه للدولار، وفي العقود أجل 6 أشهر إلى 60.38 جنيه، بينما 64.36 جنيه في العقود الآجلة لمدة عام .

وليست من الضروري أن يصل السعر في البنوك إلى هذه المستويات في البنوك.

أقل سعر للدولار اليوم الخميس

قدم بنك الاسكندرية اليوم الخميس 29-10-2026، أقل سعر لصرف الدولار مقابل الجنيه بقيمة 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع

اعلى سعر للدولار

وقدمت بنوك:" التعمير والإسكان والمصري الخليجي و مصرف أبوظبي الإسلامي" أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء مسجلا 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الخميس

ويقدم موقع صدى البلد الاخبار سعر الدولار اليوم الخميس 29-10-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر .

بينما بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

وبلغ سعر صرف الدولار 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع في بنك البركة.

فيما سجل 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس في بنوك :" البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وقناة السويس والمصرف العربي" 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل الدولار 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري.

سعر الدولار أمام الجنيه

بينما بلغ سعر صرف الدولار ي بنك التنمية الصناعية في 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع .

وفي بنك أبوظبي الأول مصر، سجل الدولار 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس في بنك مصر 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.



