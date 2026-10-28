أسعار الدولار تعاود الارتفاع مجددا في البنوك بختام تعاملات اليوم

عاود سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر، بعد أن تراجعت أسعار صرف الدولار أمس الثلاثاء .

أعلى سعر للدولار

وبلغ أعلى سعر للدولار اليوم الأربعاء 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع في بنكي التعمير والإسكان والمصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

أسعار الدولار اليوم الأربعاء

بينما بلغ 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي الدولي.

وسجل سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الآن

وبلغ سعر صرف الدولار 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع في بنك البركة.

فيما سجل 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

البنك الأهلي المصري

وفي بنوك: "البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وقناة السويس والمصرف العربي" سجل الدولار 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

وسجل الدولار 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري.

سعر الدولار أمام الجنيه

بينما بلغ 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وفي بنك أبوظبي الأول مصر، سجل الدولار 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.

فيما سجل أقل سعر لدي البنك العقاري المصري العربي عند 56 جنيهًا للشراء و56.10 جنيه للبيع.