حريق واسع وسط إسرائيل.. إغلاق طرق واستدعاء 50 فرقة إطفاء إضافية

اندلع حريق كبير في منطقة غابة بن شمن وسط إسرائيل، بعد ظهر الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق عدد من الطرق الرئيسية، واستنفار واسع لفرق الإطفاء التي تسعى إلى احتواء النيران ومنع انتشارها.

حريق في إسرائيل

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن 12 فرقة إطفاء وأربع طائرات تشارك في عمليات السيطرة على الحريق، فيما جرى استدعاء نحو 50 فرقة إضافية من مختلف المناطق لتعزيز جهود الإخماد.



وامتدت ألسنة اللهب سريعًا إلى محيط الطرق 444 و1 و6، ما دفع الشرطة إلى إغلاق الطريق 444 في الاتجاهين، والطريق 6 باتجاه الشمال عند مفرق بن شمن.



وفي ظل اتساع رقعة الحريق والظروف الميدانية، أصدر مفوض الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي، إيال كاسبي، تعليمات باستدعاء تعزيزات من مختلف أنحاء البلاد للمشاركة في عمليات السيطرة على النيران.



ودعت الشرطة وهيئة الإطفاء والإنقاذ السائقين إلى تجنب المنطقة المحيطة بالطرق المتضررة، واستخدام طرق بديلة، والالتزام بتعليمات قوات الأمن والشرطة الموجودة في الموقع.



وأكدت الجهات المعنية أنها ستواصل تحديث الجمهور بشأن إغلاقات الطرق والتغييرات في حركة المرور وفقًا لتطورات الحريق والتقييمات الميدانية.