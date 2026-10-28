بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الكرواتي للإنشاء والتنمية يوقعان اتفاق قرض بقيمة 300 مليون يورو

وقع بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الكرواتي للإنشاء والتنمية اليوم الأربعاء اتفاق قرض بقيمة 300 مليون يورو لتحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء كرواتيا على تمويل طويل الأجل.

وقال بنك الاستثمار الأوروبي في بيان له اليوم الأربعاء إن هذا التمويل سيمكن الشركات الكرواتية من الاستثمار والتحديث والنمو، مما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ماركو بريموراك في البيان "يعتمد نجاح الاقتصاد الكرواتي على آلاف الشركات التي تتخذ قرارات استثمارية يوميًا. ومن خلال شراكتنا مع البنك الكرواتي للإنشاء والتنمية، نسهل على الشركات تحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس، سواءً كان ذلك من خلال تحديث العمليات، أو توسيع الإنتاج، أو الاستثمار في التقنيات الجديدة".

ووفقا للبيان، يمثل هذا القرض الشريحة الأولى من حزمة تمويل بقيمة 500 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي للبنك الكرواتي للإنشاء والتنمية، لدعم استثمارات الشركات في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المشاريع التي تُعزز الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل عالية الجودة، مع تخصيص 30% من التمويل لمبادرات العمل المناخي والاستدامة البيئية.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك كرواتيا للإنشاء والتنمية هرفوي تشوفالو في البيان "يواصل تعاوننا الناجح مع بنك الاستثمار الأوروبي تحقيق فوائد ملموسة للشركات الكرواتية والاقتصاد بشكل عام. وسيساعد اتفاق التمويل الجديد هذه الشركات على تمويل استثمارات تعزز قدرتها التنافسية، وتسرّع التحول الأخضر، وتدعم الابتكار، مع ضمان حصولها على التمويل طويل الأجل اللازم لتنفيذ خططها التنموية وتوفير فرص جديدة للنمو والتوظيف".

ويعالج هذا الإجراء فجوات التمويل المستمرة التي تواجهها الشركات الكرواتية، لا سيما عند الحصول على تمويل طويل الأجل لمشاريعها الاستثمارية. وسيتم توجيه الأموال عبر بنك كرواتيا للإنشاء والتنمية، من خلال قروض مباشرة للمستفيدين النهائيين، وعبر البنوك التجارية وغيرها من المؤسسات المالية المؤهلة. ومن خلال هذه الشراكة، سيعمل بنك الاستثمار الأوروبي وبنك كرواتيا للإنشاء والتنمية على ضمان حصول المزيد من الشركات على التمويل بشروط مواتية، وتحويل الخطط الاستثمارية إلى مشاريع ملموسة.

وتم توقيع اتفاق القرض على هامش مؤتمر "أماكن للإقامة، مناطق للنمو: الاستثمار في كرواتيا"، والذي نظمته مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ومكتب تمثيل المفوضية الأوروبية في كرواتيا في زغرب. وجمع هذا الحدث الهيئات العامة والشركاء الماليين والشركات لاستكشاف فرص الاستثمار التي تعزز التنمية الإقليمية والتماسك الاجتماعي وجودة الحياة.