أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري ، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته من دبي.

تفاصيل إطلالة جورى بكر..

لفتت جورى بكر الأنظار بأناقتها الجريئة، حيث اعتمدت على فستانًا قصيرًا باللون الأسود، بتصميم أنيق يبرز الخصر مع فتحة صدر على شكل حرف V، ما منح اللوك لمسة أنثوية جذابة.

واكتملت الإطلالة بحذاء بكعب عالٍ يجمع بين الأسود والأزرق، إلى جانب حقيبة صغيرة ملونة أضافت لمسة من الحيوية والتجدد إلى اللوك، مع تسريحة شعر مرفوعة للخلف ومكياج يبرز ملامح الوجه.

وجاءت الصور وسط أجواء ليلية مميزة في دبي، لتجمع الإطلالة بين البساطة والفخامة، وقامت باختيار الإكسسوارات المناسبة التى ابرزت الإطلالة السوداء الكلاسيكية إلى لوك لافت ومميز.