خلال يومين.. تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي

يستعد الجميع لموعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر و تغيير الساعة، والمقرر هلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة للخلف، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 ، و يتابع المواطنون يوميا كل ما يتعلق بـ التوقيت الشتوي و ميعاد التطبيق الرسمي وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً في السطور التالية..

وينصح المواطنون بمراجعة المواعيد المرتبطة بالعمل والدراسة والسفر، خاصة الرحلات التي تعتمد على جداول زمنية دقيقة، مثل القطارات والطائرات، مع التأكد من توافق المواعيد المسجلة على الأجهزة والتطبيقات مع التوقيت الرسمي الجديد.

مجلس الوزراء يعلن موعد التوقيت الشتوي

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، سيتم بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من منتصف ليل الغد الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026 ، وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة .

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ينص على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

من المقرر أن تبدأ مصر في تطبيق العمل بنظام التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 11 مساءً، لينتهي خلالها العمل بنظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر في 2023، يستمر العمل بنظام التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2027.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة

يرتبط موعد تغيير الساعة بالجدول الزمني المحدد في القانون، إذ يجري الانتقال إلى التوقيت الشتوي مع نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر وبداية يوم الجمعة.

التوقيت الشتوي

ويساعد الإعلان المسبق عن موعد التغيير المواطنين والمؤسسات على الاستعداد لتعديل الجداول الزمنية، وتفادي التأخر عن المواعيد أو حدوث تعارض في الحجوزات والمعاملات المرتبطة بالوقت.

كما ينبغي التأكد من تحديث إعدادات الأجهزة الإلكترونية، سواء الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب، حتى تتوافق مع التوقيت الرسمي المعتمد في مصر.

خطوات ضبط الساعة على هواتف آيفون

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.

2. اختيار عام General.

3. الدخول إلى التاريخ والوقت Date & Time.

4. تفعيل خيار التعيين تلقائيا Set Automatically.

5. التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة إذا لم يحددها الهاتف تلقائيا.

التوقيت الشتوي

كيفية ضبط الساعة على هواتف أندرويد

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.

2. الدخول إلى قسم النظام System أو الإدارة العامة General Management، وفقا لنوع الهاتف.

3. اختيار التاريخ والوقت Date & Time.

4. تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.

5. تفعيل المنطقة الزمنية التلقائية والتأكد من اختيار القاهرة عند الحاجة.