قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حتى 12 يناير 2027.. «الوزراء» يمدد فترة التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة 3 أشهر إضافية
منشورات المطالبة بجعل رمضان اجازة بالمدارس تنتشر بصفحات المعلمين بفيسبوك.. والأهالي يؤيدون
حبس الموظف المرموق المزيف بتهمة النصب على المواطنين بأبو النمرس
الكويت تستدعي السفير الإيراني وتسلمه مذكرة احتجاج بسبب التدخل في شئونها
مجلس الوزراء يوافق على اشتراطات دعم تحول القطاع الصناعي للطاقة الشمسية
الأحزاب العربية تلوح بالمساعدة في إسقاط حكومة نتنياهو
حريق واسع وسط إسرائيل.. إغلاق طرق واستدعاء 50 فرقة إطفاء إضافية
وزارة النقل اليمنية تحذر من سلامة الطيران المدني بعد قصف ميليشيا الحوثي لمطار عدن
ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم قطارين في إسبانيا إلى 64 قتيلا
خلال يومين.. تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي
تقارير عالمية : صلاح يمنح طرابزون إنجازا مميزا
وزير الحرب الأمريكي: التزام راسخ بتعزيز الأمن الإقليمي والشراكات الدفاعية في آسيا والمحيط الهادئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خلال يومين.. تغيير الساعة في مصر وتطبيق التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي
موعد التوقيت الشتوي
رشا عوني

يستعد الجميع لموعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر و تغيير الساعة، والمقرر هلال الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة للخلف، وذلك وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023 ، و يتابع المواطنون يوميا كل ما يتعلق بـ التوقيت الشتوي و ميعاد التطبيق الرسمي وهو ما نستعرضه لكم مفصلاً في السطور التالية..

وينصح المواطنون بمراجعة المواعيد المرتبطة بالعمل والدراسة والسفر، خاصة الرحلات التي تعتمد على جداول زمنية دقيقة، مثل القطارات والطائرات، مع التأكد من توافق المواعيد المسجلة على الأجهزة والتطبيقات مع التوقيت الرسمي الجديد.

مجلس الوزراء يعلن موعد التوقيت الشتوي 

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، سيتم بدء تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من منتصف ليل الغد الخميس الموافق 29 أكتوبر 2026 ، وعند حلول الساعة 12:00 منتصف الليل، وذلك عن طريق تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة .

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، ينص على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة".

موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

من المقرر أن تبدأ مصر في تطبيق العمل بنظام التوقيت الشتوي اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح 11 مساءً، لينتهي خلالها العمل بنظام التوقيت الصيفي.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء المصري الصادر في 2023، يستمر العمل بنظام التوقيت الشتوي لمدة 6 أشهر، تنتهي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2027.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة

يرتبط موعد تغيير الساعة بالجدول الزمني المحدد في القانون، إذ يجري الانتقال إلى التوقيت الشتوي مع نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر وبداية يوم الجمعة.

التوقيت الشتوي

ويساعد الإعلان المسبق عن موعد التغيير المواطنين والمؤسسات على الاستعداد لتعديل الجداول الزمنية، وتفادي التأخر عن المواعيد أو حدوث تعارض في الحجوزات والمعاملات المرتبطة بالوقت.

كما ينبغي التأكد من تحديث إعدادات الأجهزة الإلكترونية، سواء الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب، حتى تتوافق مع التوقيت الرسمي المعتمد في مصر.

خطوات ضبط الساعة على هواتف آيفون

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. اختيار عام General.
3. الدخول إلى التاريخ والوقت Date & Time.
4. تفعيل خيار التعيين تلقائيا Set Automatically.
5. التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة إذا لم يحددها الهاتف تلقائيا.

التوقيت الشتوي

كيفية ضبط الساعة على هواتف أندرويد

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. الدخول إلى قسم النظام System أو الإدارة العامة General Management، وفقا لنوع الهاتف.
3. اختيار التاريخ والوقت Date & Time.
4. تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.
5. تفعيل المنطقة الزمنية التلقائية والتأكد من اختيار القاهرة عند الحاجة.

التوقيت الشتوي موعد التوقيت الشتوي موعد تغيير الساعة التوقيت الشتوي في مصر بداية التوقيت الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

د. احمد ممدوح

هل يجوز للمرأة كشف شعرها أمام زوج أختها وحُكم مُصافحة شقيق زوجها ؟.. الموقف الشرعي

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يقفز 115 جنيها للجرام

أسعار صرف العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك

بعد تراجع الدولار والريال السعودي .. اعرف سعر صرف العملات اليوم الأربعاء

الذهب

الذهب يتجه إلى 6000 دولار في 2027؟.. ومفاجأة بعيار 21

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

أرشيفي

أمطار رعدية غزيرة .. الأرصاد السعودية تحذر سكان 10 مناطق

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء في البنوك

تجاوز الـ 56 جنيها.. وهذا أعلى سعر للدولار في البنوك اليوم

جمال عبد الحميد

جمال عبد الحميد يكشف تفاصيل واقعة أحمد رضا وعموتة داخل الأهلي

ترشيحاتنا

أشرف داري

موقف أشرف داري من مباراة موردن سبورت في الدوري

ليفربول

نجم ليفربول السابق يتولى تدريب فنربخشة بشكل مؤقت

الاهلي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة مودرن سبورت

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي
أناقة جريئة بتفاصيل لافتة.. جورى بكر تخطف الأنظار في دبي

زاهي حواس يدعو إيطاليا لرد مسلة تحتمس الثالث إلى مصر .. صور

زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين
زاهي حواس والنائب محمد أبو العينين

بشرتك بتشد بعد غسل الوجه.. علامات تكشف عن طريقة تنظيف غير مناسبة

غسل الوجه
غسل الوجه
غسل الوجه

فيديو

وزير الدفاع ووزير الداخلية

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة هما جناحا الأمن والاستقرار للوطن

وزير الدفاع يستقبل وزير الداخلية ووفدا من قيادات الشرطة لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

وفد الداخلية يقدم التهنئة لوزير الدفاع بمناسبة انتصارات أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد