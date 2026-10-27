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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى تتغير الساعة ومواعيد غلق المحلات؟

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى تتغير الساعة؟ ومواعيد غلق المحلات؟
موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. متى تتغير الساعة؟ ومواعيد غلق المحلات؟
ولاء عادل

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر لعام 2026، بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر أكتوبر، وما يصاحب ذلك من تغيير في الساعة ومواعيد تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية، بما يشمل المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والورش.

ويأتي العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد تقديم الساعة وتأخيرها، بينما تحدد القرارات المنظمة مواعيد غلق المحال العامة والأنشطة المختلفة خلال أشهر الشتاء.

موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي 2026

يحل موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر بنهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع دخول يوم الجمعة التالي.

وبحسب هذه القاعدة، ينتهي التوقيت الصيفي لعام 2026 يوم الخميس 29 أكتوبر، ويبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة 30 أكتوبر، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة من 12 منتصف الليل إلى 11 مساءً.

ويؤدي هذا التغيير إلى تعديل التوقيت الرسمي بمقدار ساعة كاملة، وهو ما يستدعي من المواطنين مراجعة مواعيد العمل والالتزامات اليومية، خاصة خلال اليوم الأول من تطبيق التوقيت الجديد.

أسباب تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

يأتي تطبيق التوقيت الشتوي ضمن النظام القانوني الذي ينظم التبديل بين التوقيتين الصيفي والشتوي، في إطار الاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.

ويعتمد النظام على تقديم الساعة 60 دقيقة عند بدء التوقيت الصيفي، ثم إعادتها إلى التوقيت السابق بتأخيرها ساعة عند حلول الموعد المحدد لبدء التوقيت الشتوي.

خطوات ضبط الساعة على الهاتف مع تغيير التوقيت

يمكن للمواطنين الاستعداد لبدء التوقيت الشتوي من خلال التأكد من صحة إعدادات الوقت والتاريخ على الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، لتجنب حدوث اختلاف في المواعيد.

وتشمل الخطوات التي يُنصح باتباعها ما يلي:

  • تفعيل الضبط التلقائي للوقت والتاريخ على الهاتف.
  • التأكد من اتصال الجهاز بالإنترنت أو بشبكة الاتصالات لتحديث التوقيت عند الحاجة.
  • تأخير الساعات اليدوية والأجهزة التي لا تدعم التحديث التلقائي بمقدار 60 دقيقة.
  • مراجعة الوقت بعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي للتأكد من توافقه مع التوقيت الرسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن تغيير الساعة قد يتم تلقائيًا على الهواتف الحديثة وفقًا لإعداداتها، بينما تحتاج بعض الساعات والأجهزة الأخرى إلى تعديل يدوي.

مواعيد غلق المحلات والمولات التجارية في التوقيت الشتوي

تخضع مواعيد تشغيل المحال العامة والمراكز التجارية للقرارات المنظمة لساعات العمل والغلق، والتي تتضمن مواعيد مختلفة بحسب أيام الأسبوع وطبيعة النشاط.

ووفقًا للمواعيد الواردة في النص الأصلي، يكون غلق المحلات والمولات التجارية في الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية، مع مد ساعات العمل حتى الساعة 11 مساءً أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

وتساعد معرفة مواعيد الغلق المواطنين على ترتيب احتياجاتهم اليومية وتحديد الوقت المناسب للتسوق، كما تتيح لأصحاب المحال تنظيم ساعات العمل بما يتوافق مع القواعد المعمول بها.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات خلال الشتاء

تختلف ساعات عمل المطاعم والكافيهات والبازارات عن مواعيد غلق المحال التجارية، إذ تمتد ساعات التشغيل، وفقًا للمواعيد المذكورة، حتى الساعة 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

أما أيام الخميس والجمعة والإجازات والعطلات والأعياد الرسمية، فيمتد موعد الغلق حتى الساعة الواحدة صباحًا.

وتتيح هذه المواعيد وقتًا إضافيًا لتقديم الخدمات واستقبال الزبائن، مع ضرورة مراعاة أي استثناءات أو قرارات خاصة قد تصدر بشأن أنشطة أو مناطق محددة.

مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

ترتبط مواعيد تشغيل الورش والأعمال الحرفية بالضوابط التي تحددها القرارات المنظمة للمحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط وموقعه والاستثناءات المقررة.

وبالتالي، لا يمكن تعميم موعد واحد على جميع الورش، إذ قد تختلف ساعات العمل والغلق وفقًا لنوع النشاط والمنطقة التي يقع فيها، ما يستلزم الرجوع إلى القرارات الرسمية ذات الصلة لمعرفة المواعيد المحددة لكل حالة.

ملخص موعد التوقيت الشتوي ومواعيد الغلق في مصر

  • موعد بدء التوقيت الشتوي: الجمعة 30 أكتوبر 2026.
  • موعد انتهاء التوقيت الصيفي: نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026.
  • طريقة تغيير الساعة: تأخيرها 60 دقيقة، من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساءً.
  • موعد غلق المحلات والمولات: الساعة 10 مساءً في الأيام العادية، و11 مساءً في الأيام المحددة للمد، وفقًا للمواعيد الواردة.
  • موعد غلق المطاعم والكافيهات والبازارات: الساعة 12 منتصف الليل في الأيام العادية، والواحدة صباحًا في الأيام المحددة للمد، وفقًا للمواعيد الواردة.
  • مواعيد غلق الورش: تتحدد وفقًا لطبيعة النشاط والقرارات المنظمة والاستثناءات المقررة.
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