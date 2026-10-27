سلطات موناكو تحتجز رجلًا على خلفية وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية

أعلنت السلطات في موناكو، في وقت متأخر من مساء الاثنين، احتجاز رجل وفتح تحقيق في وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية، حسب وكالة رويترز.

وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية



وعُثر على جثة أنطوان دي ماسي، البالغ من العمر 29 عامًا، مساء الأحد داخل إحدى الحدائق، فيما لا تزال السلطات تعمل على تحديد سبب الوفاة، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة في موناكو.

وقالت النيابة العامة في بيان: جميع الفرضيات مطروحة، بما في ذلك احتمال أن تكون الوفاة ناجمة عن حادث عرضي.

وأنطوان دي ماسي هو حفيد الأميرة أنطوانيت، الشقيقة الكبرى للأمير رينييه الثالث، والد الأمير ألبرت.