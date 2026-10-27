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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: علينا إيجاد طرق نقل جديدة للغاز.. وأمير قطر يلتقي بيزشكيان

بوتين
بوتين
محمد على

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن دور الغاز الطبيعي في منظومة الطاقة العالمية سيتعزز خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية التعاون بين الدول المصدرة للغاز لتطوير طرق جديدة لنقله وتعزيز التنسيق في هذا القطاع.

وقال بوتين، خلال قمة رؤساء دول منتدى الدول المصدرة للغاز، إنه على الدول الأعضاء العمل على بناء إطار مستقر للتعاون، معتبراً أن هذا المجال يشكل أحد الملفات المهمة المطروحة على جدول أعمال المنتدى.

وأضاف أن روسيا تعمل على تعزيز سيادتها في قطاع الغاز، وتتخذ قرارات تتعلق بتطوير مجالات جديدة فيه.

في سياق متصل، أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في موسكو، وبحث معه مستجدات المفاوضات، إلى جانب التطورات المتعلقة بمضيق هرمز وملفات الطاقة.


وتأتي هذه التحركات في ظل أهمية متزايدة لملفات إمدادات الطاقة وطرق نقلها، وسط مساعٍ لتعزيز التنسيق بين الدول المعنية بأمن الطاقة والتطورات الإقليمية.

كما اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب ورئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره، أن «سياسة المواجهة» التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي تؤدي إلى «إطالة أمد» الحرب في أوكرانيا.


وأفاد الكرملين، في بيان عن هذه المحادثة الهاتفية، بأن بوتين ذكّر أيضاً خلالها بـ«الأسباب الأولى» للنزاع، مشدداً على عدم إمكان تحقيق «سلام عادل ودائم» ما لم تؤخذ في الاعتبار «بالكامل» مصالح روسيا.

وأشارت الرئاسة الروسية إلى أن القادة الثلاثة اتفقوا أيضاً على مواصلة «الاتصالات الهاتفية المباشرة».
 

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