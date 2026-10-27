أمير قطر و الرئيس الإيراني يبحثان آخر تطورات الأوضاع الإقليمية

بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم /الثلاثاء/، مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية.

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم، قبيل انعقاد القمة الثامنة لرؤساء الدول والحكومات للبلدان الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز "GECF" بمركز التجارة العالمي في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا" - مستجدات المفاوضات ومضيق هرمز وإمدادات الطاقة بالإضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة .