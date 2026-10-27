محافظ دمياط يشارك في ورشة العمل النهائية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل

شارك الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، اليوم الثلاثاء، بمحافظة القاهرة، في ورشة العمل النهائية لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ بدلتا النيل والساحل الشمالي المصري، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، وبحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وغيمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، والدكتورة أميرة يسن ، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

كلمه محافظ دمياط

وخلال كلمته بالورشة، أعرب محافظ دمياط عن سعادته بالمشاركة في النسخة التاسعة من «أسبوع القاهرة للمياه»، المُقامة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار «المياه كمحفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام»، مؤكدًا أهمية قضية المياه في ظل التحديات المتزايدة للتغيرات المناخية، خاصة بالمناطق الساحلية والدلتا.

تعزيز التكيف مع المناخ

وأكد المحافظ أهمية مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في تحديد المناطق الأكثر احتياجًا لأعمال الحماية الساحلية، مشيرًا إلى تعاون محافظة دمياط مع المشروع منذ عام 2018، وتنفيذ أعمال حماية ساحلية بطول 11 كيلومترًا بمنطقة دمياط الجديدة، شملت منطقة الشاليهات بطول كيلومتر واحد جرى تخصيصه ممشى سياحيًا، فيما امتدت باقي الأعمال أمام محطة كهرباء غرب دمياط، بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة من الغمر الناتج عن النوات والعواصف الشديدة.

وأوضح أن خرائط الحماية الساحلية تمثل أهمية استراتيجية لمحافظة دمياط، لامتداد المناطق المستهدفة لتشمل رأس البر وميناء دمياط ودمياط الجديدة ومحطة كهرباء غرب دمياط، بما يسهم في حماية الأراضي والاستثمارات والمشروعات التنموية والبنية التحتية .

وأشار المحافظ إلى صدور القرار الأول بتشكيل لجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بمحافظة دمياط في فبراير 2023، بعضوية الجهات المعنية، بما يدعم التنسيق المؤسسي وتكامل الأدوار في إدارة المناطق الساحلية وحمايتها وتحقيق الاستدامة البيئية والتنموية.

وفي ختام كلمته، وجّه محافظ دمياط الشكر والتقدير للدكتورة منال عوض، تقديرًا لجهودها في المشروع ووضع حجر الأساس له، مؤكدًا أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفاته وحماية الشواطئ والأراضي والاستثمارات بمحافظة دمياط من آثار التغيرات المناخية.